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Video Ritualuri şamanice cu droguri de mare risc într-un sat din Hunedoara. Participanţii plăteau peste 3.500 de lei

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Editor Iulia Pop | Timp citire: 1 minut
Publicat la 30.10.2026, 08:25 | Modificat la 30.10.2026, 08:25

Doi membri ai unei familii din Hunedoara sunt acuzaţi că le-ar fi oferit droguri de mare risc participanţilor la întâlniri cu şamanism. 

În acest caz, anchetatori au găsit droguri de mare risc, chiar în timpul unui ritual organizat în comuna Boșorod, din județul Hunedoara.

Un bărbat și o femeie, ambii membrii aceleiași familii, au fost reținuți în primă fază de procurorii DIICOT și sunt cercetați acum pentru trafic de droguri de mare risc. Sub acoperirea unor activități de dezvoltare personală, vindecare și explorarea conștiinței, cei doi ar fi organizat aceste ritualuri sau workshop-uri, unele cu teme șamanice și ceremonii considerate sacre. 

Accesul la un astfel de eveniment era cu circuitul închis, iar ultimul s-a desfășurat chiar între 15 și 18 octombrie, iar accesul era în schimbul a peste 3.500 de lei de persoană.

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La percheziții făcute în timpul acestui ultim ritual, anchetatori au găsit aproximativ 700 de mililitri de lichid care conținea DMT, este un drog de mare risc, apoi s-au găsit 140 de grame de frunze de coca, dar și cannabis. 

S-au ridicat și banii, aproape 45.000 de euro și 19.000 de lei. Cei doi organizatori, de 56 și 58 de ani, au fost inițial reținuți, iar apoi s-a decis plasarea lor sub arest.

Iulia Pop
Iulia Pop

Reporter senior la Observator Antena 1, care acoperă partea de Vest a țării. Are peste 20 de ani de experienţă în jurnalism.

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