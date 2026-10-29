O decizie luată din grijă părintească poate avea efecte neaşteptate. Unele familii care nu îşi dau acordul să le fie fotografiaţi copiii în timpul activităţilor de la şcoală se plâng că aceşti elevi sunt marginalizaţi din cauza refuzului. Specialiştii în social media cred, însă, că părinţii au luat hotărârea bună - o simplă poză pe o reţea socială poate fi folosită cu cele mai rele intenţii.

Multe şcoli expun pe larg în social media activităţile pe care le organizează cu elevii. În acest moment apar două tabere - părinţii care sunt de acord şi cei care nu vor sub nicio formă să le apară copiii pe reţele sociale.

"Nu-mi dau acordul. Nu-mi doresc să-mi expun copilul, să se știe programul ei, activitățile pe care le face. Îmi doresc să avem o viață privată.", spune un părinte.

"Eu mi-am dat acordul, da, întotdeauna mi-am dat acordul. Și la grădiniță, și la școală. Ce-i drept în ziua de azi nu mai știi dacă e ok sau nu.", adaugă un alt părinte.

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"Copiii nu ar trebui să se simte excluși, dar, până la urmă, este opțiunea părinților. Până la urmă, dacă sunt activități frumoase, nu știu, cum sunt cele despre toamnă, așa, nu văd de ce nu ar apărea.", spune o altă persoană.

Pentru a evita reproşuri din partea părinţilor sau chiar procese, instituţiile de învăţământ pun în faţa familiilor un formular special.

O astfel de declarație este semnată de părinți atunci când copilul vine la o școală sau grădiniță nouă și este practic documentul care le permite sau nu dascălilor să posteze filme și fotografii cu cei mici în mediul online.

La Şcoala "Sfinţii Voievozi" din Bucureşti aceste acorduri sunt incluse în contractele educaţionale.

"Am prins acolo un articol în care se specifică, Părintele poate specifica dacă este sau nu este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, fotografierea, filmarea copiilor scop educațional, având grijă ca ele să, respectiv, în special filmul și fotografia, să fie publicate doar în scop educațional.", explică Daniela Voinea, directoarea Școlii "Sfinții Voievozi" Bucureşti.

Specialiştii în social media avertizează - chiar şi aşa există riscuri mari.

"Odată ce o fotografie sau un clip au fost încărcate pe internet, ele vor rămâne în culisele internetului, unei găuri mari negre, unde oricine poate avea acces dacă are puțin cap și dacă are niște instrumente la îndemână. Putem avea riscul ca fețele noastre să fie folosite în crearea unor template-uri pentru editarea viitoarelor fotografii ale altor persoane.", precizează Robert Feraru, specialist social media.

Pentru a reduce expunerea copiilor şi adolescenţilor la pericolele din social media, parlamentarii pregătesc un proiect de lege care să interzică accesul la reţele sociale utilizatorilor sub 14 ani.