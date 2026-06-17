Un tramvai al liniei 25 a deraiat, miercuri seară, pe Bulevardul Preciziei din București, după ce a fost lovit de un TIR aflat în manevră de mers înapoi. În urma impactului nu au fost înregistrate victime, însă circulația tramvaielor în zonă a fost blocată, fiind introdusă o linie navetă pentru preluarea călătorilor.

Un tramvai a deraiat în Capitală după ce a fost lovit de un TIR. Traficul a fost blocat - arhivă

Societatea de Transport Bucureşti a anunţat că circulaţia tramvaielor de pe linia 25 este blocată pe Bulevardul Preciziei, înaintea staţiei Metrou Preciziei, pe sensul de mers către CFR Progresul, în urma unui accident rutier, potrivit News.ro.

Astfel, un TIR al cărui şofer a făcut o manevră de mers înapoi a lovit un tramvai al liniei 25 care circula regulamentar, iar în urma impactului vagonul a deraiat.

Nu au fost înregistrate victime, a precizat sursa citată.

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Echipele de intervenţie ale STB SA acţionează pentru repunerea tramvaiului pe şine şi eliberarea căii de rulare.

Pentru preluarea călătorilor, STB SA a înfiinţat linia navetă 625, care funcţionează între Depoul Militari şi Piaţa Danny Huwe.

Până la reluarea circulaţiei în condiţii normale, o parte dintre tramvaiele liniei 25 circulă pe traseu deviat, iar călătorii sunt îndrumaţi să utilizeze linia navetă 625 în zona afectată.

Circulația tramvaielor din linia 25 a fost reluată la ora 18.35.