Accident grav, în noaptea de joi spre vineri, pe autostrada A1, în judeţul Sibiu. Trei maşini în care se aflau 8 persoane au fost implicate într-o coliziune provocată de un urs. În urma impactului, o autoutilitară frigorifică s-a răsturnat pe carosabil, iar animalul a murit. Din fericire, niciuna dintre cele opt persoane nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Accidentul s-a produs în noaptea de joi spre vineri pe o șosea din județul Sibiu. Conform ISU Sibiu, pompierii au fost trimiși în misiune în jurul orei 3.00. Ei au intervenit pe autostrada A1 în zona localității Cristian, pe sensul de mers Sibiu-Sebeș. Echipele de intervenție au transmis că în accident au fost implicate trei vehicule, opt persoane și un urs. O autoutilitară frigorifică s-a răsturnat pe șosea, iar celelalte două mașini au avut pagube ușoare. Cele opt persoane nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Ursul a decedat în urma impactului, au precizat autoritățile.

Accidentul provocat de urs nu este primul de acest tip din Sibiu. La începutul lunii noiembrie, o mașină a lovit un urs pe o altă șosea din județul Sibiu. Atunci, accidentul s-a soldat doar cu avarii la mașină. Ursul lovit de autoturism a supraviețuit și a fugit de pe șosea.

Imaginile surprinse de camera de bord a mașinii au ajuns pe internet și au stârnit o amplă dezbatere. Unii utilizatori au întrebat ironic dacă șoferul nu ar fi trebuit să coboare ca să verifice starea animalului și a mașinii. Alții au atras atenția asupra pericolului coborârii din mașină într-o astfel de situație.

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Tot în toamna acestui an, în județul Mureș, un șofer a fost atacat după ce a ieșit din autoturism ca să verifice un urs lovit. Conform procedurii legale, în astfel de cazuri șoferul nu trebuie să părăsească vehiculul. El trebuie să sune la 112 și să aștepte ca autoritățile competente să intervină.