După o noapte albă, liderii europeni reuniţi la Bruxelles au rămas tot în impas. Blocajul major a pornit de la viitorul buget al Uniunii.

Reprezentanţii ţărilor care cer tăieri masive au boicotat discuţiile, nemulţumite de formatul de negocieri în grupuri restrânse propus de preşedintele Consiliului European.

"Este normal ca statele membre să încerce să-şi apere propriul interes naţional. Unele state membre au cerut reduceri suplimentare. Majoritatea s-au opus unor noi tăieri, iar unele au propus chiar revenirea asupra anumitor reduceri. Trebuie să ajungem la un acord final până la sfârşitul acestui an", a declarat Antonio Costa, Preşedintele Consiliului European.

Preşedintele francez a trimis un avertisment. A spus că Europa face o greşeală strategică dacă taie din buget şi riscă să piardă teren în faţa Chinei şi Statelor Unite.