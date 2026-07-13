Unde poţi duce deşeurile textile dacă stai în Sectorul 3. Primăria a instalat containere în 13 puncte

În 13 puncte din Sectorul 3, primăria a pus la dispoziție containere speciale, amplasate pentru depunerea deșeurilor textile. În aceste containere pot fi lăsate materiale textile, precum haine, încălțăminte, lenjerie de pat, prosoape, perdele, pături, dar şi altele, potrivit Agerpres.

''Locuitorii Sectorului 3 pot depune hainele și textilele de care nu mai au nevoie în containerele speciale de tip clopot, amplasate în 13 puncte din sector. Colectarea separată a textilelor permite reciclarea sau reutilizarea lor'', informează primăria pe pagina sa de Facebook.

Lista punctelor de colectare

Str. Rotunda (Ștrand Cara);

Aleea Vasile Goldiș nr. 2A, bl. 1T;

Str. Armeniș x Str. Ozana;

Str. Brățării;

Str. Prevederii nr. 9;

Bd. Râmnicu Sărat x Str. Schitului;

Str. Baba Novac nr. 9i;

Str. Theodor D. Speranția nr. 102, bl. S26;

Bd. Octavian Goga nr. 12;

Bd. Unirii x Str. Lucian Blaga;

Drumul Murgului nr. 36, bl. 55A;

Str. Răcari nr. 8, bl. 39;

Șos. Gării Cățelu nr. 174, bl. EA.

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Cei care nu au acces la unul dintre aceste puncte de colectare sau au nevoie de informații suplimentare pot contacta Compartimentul Dispecerat ori pot transmite o solicitare prin chatbot-ul sau formularul de sesizări disponibil pe site-ul Salubritate Sector 3.

''Lista punctelor de colectare poate fi extinsă sau modificată. Pentru informații actualizate despre colectarea deșeurilor textile și despre celelalte servicii de salubritate din sector, accesați site-ul Direcției Generale de Salubritate Sector 3'', menționează sursa citată.