Unitatea 2 de la Cernavodă intră în procedura de oprire și ar urma să fie oprită efectiv în următoarele 24-48 de ore, după ce nivelul Dunării a atins pragul critic de -230 de centimetri, a declarat Sorin Rîndașu, director general adjunct al Administrației Naționale "Apele Române".

Unitatea 2 de la Cernavodă intră în procedura de oprire. Pragul critic al Dunării a fost atins - Profimedia

Potrivit acestuia, atingerea cotei de -230 de centimetri declanșează, conform procedurilor, procesul de oprire a Unității 2. Oprirea efectivă a reactorului nu are loc însă imediat, ci după parcurgerea etapelor tehnice necesare, proces care ar urma să dureze aproximativ una-două zile. Anunţul a fost făcut într-o intervenţie la Digi24.

Situația hidrologică rămâne critică. Debitul Dunării la intrarea în țară a ajuns la aproximativ 1.370 de metri cubi pe secundă, iar la Cernavodă este estimată o scădere a nivelului până la -236 de centimetri, informează Rîndaşu. Pragul de -230 de centimetri este nivelul minim al Dunării în zona Cernavodă care poate asigura funcționarea centralei, potrivit informațiilor comunicate anterior de Administrația Națională "Apele Române".

Situația s-a deteriorat rapid. Luni seară, nivelul Dunării la Cernavodă era de -227 de centimetri, iar Apele Române avertizau deja că scăderea este mai accentuată decât indicau estimările anterioare.

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În ultimele zile, autoritățile au intervenit pe Dunăre prin lucrări de dragare și prin amplasarea unor barje, în încercarea de a redistribui debitul de apă către zona Cernavodă și de a prelungi funcționarea reactorului.