Fostul comandant-şef al Forţelor Armate ale Ucrainei, Valerii Zalujnîi, a declarat că, în 2026, Ucraina a folosit toate tipurile de arme pe care le avea la dispoziţie, însă Rusia a găsit o contramăsură pentru toate.

"În 2026, Ucraina a folosit toate tipurile de arme - cu excepţia, poate, a rachetelor Tomahawk, a armelor nucleare, a portavioanelor şi a avioanelor F-35 aflate în arsenalul NATO - şi a aplicat doctrinele de utilizare a acestora. Rusia a găsit o contramăsură pentru toate. Totul a început cu HIMARS, care le-a oferit Forţelor Armate ale Ucrainei posibilitatea de a elibera regiunea Herson, indiferent ce v-ar spune cineva. HIMARS a eliberat regiunea Herson.

Obuzierele Bohdana şi sistemele franceze Caesar au eliberat Insula Şerpilor. Hersonul a fost eliberat cu HIMARS. Exact o lună mai târziu, acestea s-au transformat, ei bine, într-un lucru inutil, care pur şi simplu nu mai putea fi folosit", a explicat Valerii Zalujnîi.

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Ucraina dezvoltă rachete balistice noi pentru a contracara atacurile Moscovei

Preşedintele Volodimir Zelenski a confirmat informaţiile apărute anterior, potrivit cărora rachetele balistice dezvoltate de compania ucraineană Fire Point ar putea fi gata de luptă în decurs de 2-3 luni, relatează Kyiv Independent.

Fire Point a declarat pentru Reuters, pe 4 august, că racheta sa balistică FP7 se află în proces de certificare la Ministerul ucrainean al Apărării, procedură care ar urma să fie finalizată în cursul acestei luni. Compania a mai spus că se aşteaptă ca racheta FP9, de dimensiuni mai mari şi despre care susţine că ar putea ajunge până la Moscova, să fie gata până la sfârşitul toamnei.

"În ceea ce priveşte utilizarea lor pe scară largă, nu pot spune, pentru că unele lucruri nu depind de Ucraina. Este la fel şi în cazul rachetelor balistice ruseşti: ele conţin componente din alte ţări. Acelaşi lucru este valabil şi pentru rachetele noastre balistice - sunt puţine astfel de componente, dar unele provin totuşi din alte ţări", a declarat Zelenski.