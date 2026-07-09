Bonnie Tyler a murit. Cântăreaţa avea 75 de ani

Cântăreaţa britanică Bonnie Tyler, cunoscută pentru melodii celebre din anii 1980, precum "Total Eclipse of the Heart" şi "Holding Out for a Hero", a murit la vârsta de 75 de ani, potrivit BBC.

"Familia şi echipa lui Bonnie sunt profund îndurerate să anunţe că Bonnie a decedat în mod neaşteptat, noaptea trecută, într-un spital din Portugalia, ca urmare a bolii pentru care primea tratament", se arată într-o declaraţie publicată joi pe site-ul cântăreţei.

Cântăreaţa fusese internată în urma unei intervenţii chirurgicale de urgenţă. În luna mai, Bonnie Tyler a fost transportată de urgenţă la un spital din Faro, Portugalia, pentru o intervenţie chirurgicală de urgenţă la nivelul abdomenului şi a fost plasată în comă indusă pentru a-i facilita recuperarea.

Un purtător de cuvânt a declarat între timp că artista ieşise din comă, însă se afla încă în stare foarte gravă, la secţia de terapie intensivă. La momentul respectiv, s-a precizat că starea sa era în curs de îmbunătăţire, medicii declarându-se "încrezători" că se va recupera, însă menţionând că progresul era "lent".

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Cântăreaţa galeză urma să înceapă la 22 mai un turneu european, care includea concerte în Germania, Austria, Danemarca, înainte de a se finaliza în Ţara Galilor, în decembrie.

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