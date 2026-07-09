Atacuri fără sfârşit între SUA şi Iran. Trump: "Nu știu dacă mai merită un acord. Nu-l vor onora"

Americanii au efectuat atacuri împotriva Iranului pentru a doua noapte la rând, după ce Donald Trump a declarat încheiat armistiţiul cu Teheranul, alimentând temerile că războiul din Golf începe din nou. Armata americană a anunțat că a lovit 90 de obiective militare. Au fost raportate explozii în mai multe porturi iraniene. O principală legătură feroviară între Teheran și estul țării a fost lovită, circulația fiind suspendată. Cel puţin 14 persoane au fost ucise şi 78 rănite în atacurile SUA din ultimele două zile. La rândul lor, iranienii au atacat bazele americane din Bahrain și Kuweit, dar, momentan, nu au fost confirmate pagube.

Donald Trump a pus sub semnul întrebării un acord cu Iranul, afirmând că nu știe dacă Teheranul ar respecta o eventuală înțelegere. - Profimedia

Statele Unite au anunțat miercuri noapte o nouă serie de atacuri asupra Iranului, lovind aproximativ 90 de obiective militare, în timp ce Teheranul a răspuns prin noi atacuri asupra bazelor americane din Bahrain și Kuweit.

"Este o răzbunare pentru bombardamentul de ieri al Iranului asupra navelor. Dacă se va întâmpla din nou, va fi mult mai rău!", a postat Trump pe Truth Social miercuri, la scurt timp după începerea atacurilor, alături de o imagine cu clădiri în flăcări.

Reaprinderea conflictului din Golf amenință să arunce în aer acordul convenit în iunie pentru prelungirea armistițiului din aprilie și redeschiderea strâmtorii Ormuz. Prețul țițeiului european Brent a crescut joi cu 1,2%, ajungând la 78,93 dolari, în tranzacțiile din Asia, după ce miercuri a depășit pragul de 80 de dolari, cel mai ridicat nivel din ultimele două săptămâni.

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Trump i-a numit miercuri, în timpul unor declaraţii la summitul NATO de la Ankara, pe liderii Iranului "gunoaie" și "oameni bolnavi" și promițând noi atacuri. "Din punctul meu de vedere, s-a terminat", a spus Trump despre armistițiu. Însă, ulterior, președintele SUA le-a spus reporterilor în Air Force One că Iranul "a sunat în urmă cu puțin timp, spunând că își doresc foarte tare să încheie o înțelegere", fără a specifica ce oficiali iranieni au contactat Casa Albă.

"Pur și simplu nu știu dacă merită să încheiem o înțelegere. Nu știu dacă vor onora înțelegerea. Aceasta este problema", a spus Trump, în timp ce zbura înapoi la Washington. Trump a declarat că ultimele atacuri au lovit insula Kharg din Iran, pe unde se exportă aproximativ 90% din petrolul țării, și a reluat amenințarea că o va "cuceri".

Legătura feroviară spre Mashhad, suspendată

Autoritățile iraniene au anunţat că trei persoane au fost ucise în zorii zilei de joi în vestul Iranului. "După atacul comis în această dimineață de regimul sionisto-american într-un punct din apropierea orașului Ahvaz, trei persoane au murit și mai multe au fost rănite", a declarat un oficial din Khuzestan, o provincie din sud-vestul Iranului. Nu a fost precizat numărul răniților.

Televiziunea de stat iraniană a relatat că legătura feroviară între Teheran și estul țării a fost suspendată, cu doar câteva ore înainte de înmormântarea liderului suprem Ali Khamenei în Mashhad, oraș din nord-estul Iranului. Căile Ferate iraniene au anunțat că întreruperea circulației feroviare a avut loc în urma unui "atac criminal al inamicului americano-israelian" împotriva liniei, precizând că au fost trimise echipe pentru a repara daunele.

Gardienii Revoluției din Iran au acuzat Statele Unite că "au vizat două poduri din provinciile estice care duc la Mashhad pentru a umbri" funeraliile lui Ali Khamenei. Înmormântarea de la Mashhad urmează să încheie câteva zile de ceremonii funerare, după ce trupul liderului iranian a fost expus la Teheran și apoi a fost transportat pe străzile capitalei, înainte de a trece prin orașele sfinte irakiene Najaf și Karbala.

Miercuri, Donald Trump a declarat încheiat armistițiul cu Iranul, iar Casa Albă a justificat noile atacuri afirmând că urmăresc să limiteze capacitatea militară a Teheranului și să asigure libera navigație în Strâmtoarea Ormuz. Iranul a denunțat ofensiva ca fiind o "încălcare clară" a acordului de încetare permanentă a focului, încheiat pe 17 iunie între Washington și Teheran.

Iranienii au răspuns atacând bazele americane din Bahrain și Kuweit

Kuweit, Bahrain şi Qatar şi-au activat joi sistemele de apărare antiaeriană după intrarea în spaţiul lor aerian a unor rachete iraniene. Gardienii Revoluţiei din Iran au anunţat că au atacat "infrastructuri importante şi facilităţi ale bazelor americane din Kuweit şi Bahrain" ca răspuns la "neîndeplinirea promisiunilor şi agresiunile recente" ale Washingtonului, potrivit unui comunicat difuzat de postul de stat IRIB, în care Qatar nu este menţionat.

Forţele armate iraniene au declarat că atacurile au vizat bazele Arifjan şi Ali al-Salem din Kuweit şi bazele Juffair şi Sheikh Isa din Bahrain. La rândul său, armata din Kuweit a raportat pe X interceptarea unor rachete în spaţiul său aerian şi a notificat mai multe explozii, fără a preciza exact unde au avut loc acestea.

Totodată, s-a interzis cetăţenilor iranieni să "se apropie de zonele afectate de căderea de resturi metalice", precum şi să "fotografieze, publice sau distribuie imagini sau videoclipuri" din astfel de locuri pe reţelele sociale "pentru a proteja siguranţa publică".

Sirenele antiaeriene au sunat în mai multe zone din Bahrain în timpul nopţii de miercuri spre joi, a raportat Ministerul de Interne pe X, insistând de mai multe ori ca cetăţenii şi rezidenţii să îşi păstreze calmul şi să se îndrepte către cel mai apropiat loc sigur.

Ministerul de Interne din Qatar a emis o alertă pentru un "nivel ridicat de ameninţare la adresa securităţii", potrivit agenţiei de stat QNA, care puţin mai târziu a comunicat că pericolul a trecut, iar populaţia poate reveni la normal. În acest context, Gardienii Revoluţiei au avertizat Washingtonul că, "dacă agresiunea se repetă", "răspunsuri drastice" vor viza şi alte baze americane din Golful Persic.

Cel puţin 14 persoane ucise şi 78 rănite în atacurile SUA din ultimele două zile

Oficialii iranieni spun că cel puţin 14 persoane au fost ucise şi alte 78 au fost rănite în atacurile americane din ultimele două zile. "În timp ce armistiţiul era în vigoare, Statele Unite au lansat atacuri în cinci provincii din Iran în zilele de 8 şi 9 iulie 2026; atacuri care, până în prezent, au cauzat 14 morţi şi 78 de răniţi", a declarat pe X purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătăţii, Hosein Kermanpour. Sursa a menţionat că 47 de răniţi sunt încă internaţi.