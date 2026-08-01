Nas înfundat, strănut şi tuse. Sunt simptomele din cauza cărora părinţii cred că e răcit copilul şi apelează imediat la antivirale. Medicii avertizează, însă, că facem tot mai des confuzia între alergie şi răceală, mai ales că simptomele sunt foarte asemănătoare.

Loredana Damaschin stă în afara Bucureştiului, dar liniştea locului şi pădurea aproape au venit la pachet cu alte neplăceri. Fiul ei, de 13 ani, este alergic la polenul de primăvară. Pentru Loredana, a fost o provocare să facă diferenţa între răceală şi alergie.

"Le-am confundat pe cele două că nu aveam de unde să ştiu simptomele exacte. Secreţii nazale, cu ochii lăcrimaţi, o tuse mai seacă. Am venit la medic, ni s-a spus că este alergic, i s-au făcut nişte investigaţii", a spus Loredana.

Până să ajungă la medic, şi-a tratat copilul cu medicamente pentru viroză.

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"Câteva zile. Am văzut că nu face faţă tratamentul pe care i-l dădeam, fără antibiotic şi mi s-a spus că este o alergie, nu este răcit copilul, având o tuse seacă, fără expectoraţii", a adăugat Loredana.

E o confuzie pe care o fac mulţi părinţi.

"Strănuta excesiv sau făcea febră fără motiv pentru perioade scurte de timp şi ca orice părinte ne gândeam că poate avea alergie. Am fost în această situaţie, doar că întotdeauna cerem expertiza unui doctor", a spus un părinte.

Până să ajungem la un specialist ne luam după diverse persoane şi până s-a pus un diagnostic concret a durat ceva", explicat o mamă.

"Apoi, alergia ţine destul de mult avem o simptomatologie care durează peste 14 zile ceea ce nu este cazul atunci când avem o infecţie de tract respirator. Tusea în alergie de cele mai multe ori este o tuse seacă, în timp ce în infecţiile respiratorii poate să fie o tuse seacă către productivă. În alergie mucozităţile sunt apoase şi clare, în răceli pot fi spre purulente şi verzui", a explicat Camelia Păun, medic pediatru.

Specialiştii recomandă testări cutanate, care sunt decontate şi pot fi făcute de alergolog cu bilet de trimitere.

"Aceste testări cutanate au rezultat care apare în 15-20 de minute şi cumva poate confirma pe loc dacă este o alergie. În această perioadă a apărut polenul de graminee, sunt ierburile cu spic", a declarat Cătălina Lavric, alergolog pediatru.

Potrivit statisticilor, numărul alergiilor este în continuă creştere. Dacă în cazul adulţilor, 20% dintre ei suferă de o alergie, în cazul copiilor procentul creşte la 35%.

Sunt mulţi părinţi care din cauza simptomelor amână vaccinarea celor mici crezând că se confruntă cu o viroză. Medicii spun că doar febra este contraindicaţie în vaccinare, nu şi rinoreea sau strănutul.