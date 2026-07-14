Un bolovan pus pe calea ferată a dat peste cap circulația trenurilor la intrarea în Gara Constanța. Mecanicul unui tren l-a observat la timp și a reușit să evite un posibil incident feroviar. Reprezentanții CFR spun că acesta nu putea ajunge acolo accidental și suspectează că a fost pus intenționat de persoane necunoscute.

Pericol pe calea ferată la Constanța. Un bolovan pus pe șine a afectat circulația trenurilor - CFR

Circulația feroviară a fost afectată temporar marți după-amiază, la intrarea în Gara Constanța, după ce mecanicul unui tren CFR Călători a observat un obstacol aflat în gabaritul căii ferate. Poliția Transporturi Feroviare a intervenit la fața locului și a deschis cercetări pentru a stabili cum a ajuns obiectul pe șine.

Potrivit Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA, incidentul s-a produs în jurul orei 14:10, când mecanicul trenului Regio 8819, care se deplasa din Constanța Grupa Tehnică spre Stația CF Constanța pentru garare, a semnalat prezența unei mărci de siguranță în gabaritul căii ferate, între Constanța Grupa Tehnică și intrarea în stație.

Din cauza obstacolului, circulația pe firul II Constanța - Palas a fost afectată temporar.

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Un echipaj al Poliției Transporturi Feroviare s-a deplasat imediat la fața locului, iar la ora 14:35 obiectul a fost îndepărtat, circulația fiind reluată în condiții normale.

Reprezentanții CFR explică faptul că marca de siguranță este un element fix al infrastructurii feroviare, care delimitează punctul până la care poate staționa un tren fără a afecta circulația pe linia alăturată. Potrivit companiei, aceasta nu avea cum să ajungă accidental în gabaritul căii ferate, existând suspiciunea că a fost mutată intenționat de persoane necunoscute. Deocamdată, nu există informații despre autorii faptei.

CFR avertizează că amplasarea unui astfel de obiect pe calea ferată putea avea consecințe grave asupra siguranței circulației și condamnă orice acțiune care pune în pericol infrastructura feroviară și pasagerii. Circumstanțele incidentului și eventualele responsabilități urmează să fie stabilite de ancheta desfășurată de Poliția Transporturi Feroviare.