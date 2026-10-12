Viitoarele mame ar putea avea un însoțitor la naștere. Un proiect de lege le-ar putea oferi mai multe drepturi

Vești bune pentru viitoarele mame. Acestea ar putea avea dreptul să fie însoțite de o persoană aleasă de ele în timpul travaliului și al nașterii. Proiectul prevede inclusiv măsuri pentru protejarea intimității pacientelor din maternități.

Viitoarele mame ar putea să nu mai treacă singure prin experiența nașterii. Un proiect de legi aflat în Parlament le-ar putea oferi dreptul acestora să aleagă o persoană care să le însoțească atât în timpul travaliului cât și în timpul nașterii. Inițiativa a ajuns în etapa votului decisiv din Camera Deputaților, forul care urmează să se pronunțe asupra formei finale a legii.

Totodată, proiectul urmărește și protejarea intimității pacientelor din maternități, inclusiv în saloanele unde sunt internate mai multe femei. De asemenea, unitățile sanitare trebuie să asigure separarea vizuală, dar și cea auditivă a spațiilor în care se desfășoară travaliul. Mai mult, prezența însoțitorului ar putea fi limitată în anumite situații excepționale, probleme medicale, riscuri medicale sau epidemiologice.

Măsura este un adevărat sprijin pentru viitoarele mame care doresc să aibă alături partenerul de viață sau o altă persoană de încredere într-un moment atât de important. Dacă deputații vor vota proiectul, acesta va merge mai departe către promulgare.

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