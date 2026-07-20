Zeci de militari intervin în Bușteni, în sprijinul localnicilor afectați de viituri. Anunțul MApN

Zeci de militari intervin, luni, în sprijinul cetățenilor din stațiunea Bușteni, afectați de viitura puternică înregistrată duminică, în urma ploii abundente.

"34 de militari din cadrul Batalionului 21 Vânători de Munte din Predeal intervin, în aceste momente, în sprijinul cetăţenilor din Buşteni afectaţi de fenomenele meteorologice extreme", informează Ministerul Apărării Naţionale într-o postare pe Facebook.

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Potrivit sursei citate, intervenţia are loc în baza solicitării primarului din Buşteni, adresată comandantului Batalionului 21 Vânători de Munte.

Vă reamintim că, duminică, în Buşteni a plouat într-o oră cât pentru toată luna. Meteorologii au măsurat peste 80 de litri pe metrul pătrat, iar canalizarea nu a putut înghiţi puhoaiele coborâte de pe munte. O femeie a ajuns la spital după ce puhoaiele au smuls-o de pe un trotuar, iar alţi doi oameni au fost salvaţi la limită din maşina care a fost târâtă de ape.