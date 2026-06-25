Scandalurile se țin lanț în administrația locală din Gorj. Trei primari au ajuns în atenție anchetatorilor pentru infracțiuni diferite. În această dimineață au avut loc mai multe percheziții și mai mulți funcționari publici sunt audiați.

Printre cei ridicați se află primarul orașului Tismana, alături de alți doi primari din localitățile Dănești și Drăguțești. Însă, toate cele trei spețe sunt diferite. Coincidența face că au fost ridicați în aceeași zi.

Până la ora redactării acestui articol, existau informaţii doar despre primarul de la Dănești, care este implicat într-un dosar privind infracțiuni de fals.

"În această dimineață, polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, au pus în executare nouă mandate de percheziție domiciliară, în județul Gorj. Activitățile se desfășoară la sediul unei instituții publice și la domiciliile unor persoane fizice, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals intelectual, uz de fals și fals în declarații", a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj, Ioana Sacagiu.

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Oamenii legii susțină că începând din anul 2022 până în prezent au fost emise documente de proprietate pentru terenuri care aparțineau de fapt altor persoane.

Anchetele sunt în desfășurare, iar polițiștii continuă cercetările.