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Video Zidul Bisericii Fortificate din Moşna s-a prăbuşit. Fortificaţia riscă să cedeze complet

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 14.06.2026, 10:54 | Modificat la 14.06.2026, 10:56

Au fost momente de panică în judeţul Sibiu după ce o porţiune din zidul unei biserici, monument istoric, s-a prăbuşit. 

Vorbim despre Biserica Fortificată din Moşna, iar alarma a fost dată de localnici. Autorităţile au declarat stare de alertă din cauza posibilităţii ca toată fortificaţia să cedeze. 

Ultimele intervenţii la biserică au fost făcute în anul 2017, însă lucrările au fost abandonate în faza de cercetare arheologică.

Acum, specialiştii aşteaptă un raport de urgenţă pentru a vedea cum poate fi salvat ce a mai rămas din monument.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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