Au fost momente de panică în judeţul Sibiu după ce o porţiune din zidul unei biserici, monument istoric, s-a prăbuşit.

Vorbim despre Biserica Fortificată din Moşna, iar alarma a fost dată de localnici. Autorităţile au declarat stare de alertă din cauza posibilităţii ca toată fortificaţia să cedeze.

Ultimele intervenţii la biserică au fost făcute în anul 2017, însă lucrările au fost abandonate în faza de cercetare arheologică.

Acum, specialiştii aşteaptă un raport de urgenţă pentru a vedea cum poate fi salvat ce a mai rămas din monument.