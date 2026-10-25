Astăzi sărbătorim Ziua Armatei, o zi cu o semnificație aparte pentru istoria țării noastre. Dar de ce a fost aleasă data de 25 octombrie? În urmă cu 82 de ani, pe 25 octombrie 1944, Armata Română elibera orașul Carei, ultima localitate din Transilvania care se afla sub ocupație maghiară.

Momentul a devenit un simbol al luptei pentru eliberarea națională și motivul pentru care sărbătorim, în fiecare an, pe 25 octombrie, Ziua Armatei Române. Istoricii spun că momentul a fost ales special pentru ziua Regelui Mihai, cel care împlinea atunci 23 de ani. Ziua de azi va fi încărcată cu o mulțime de ceremonii militare și religioase în multe locuri din Capitală.

În Parcul Carol I, la Mormântul Ostașului Necunoscut, vor avea loc depuneri de coroane, schimbarea gărzii, depunerea jurământului militar și exerciții aeriene demonstrative. Activitățile sunt programate între orele 8 și 16.

Seara, de la ora 19, militarii vor participa la tradiționala retragere cu torțe, pe traseul dintre Palatul Cercului Militar Național și sediul Brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazul.

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De asemenea, președintele Nicușor Dan va fi prezent la Baza 86 Aeriană de la Borcea. Alegerea acestei locații nu este întâmplătoare, ci reprezintă un semnal privind prioritățile strategice de apărare ale României.

Ziua Armatei Române este și un moment de recunoștință față de cei care au luptat pentru libertatea țării, dar și față de militarii care poartă astăzi uniforma și își dedică viața serviciului în slujba României.