O ţestoasă uriaşă pe nume Jonathan, cu o vârstă estimată la 194 de ani, a trăit mai mult decât orice alt animal terestru cunoscut în prezent, iar oamenii de ştiinţă care îi studiază durata de viaţă extraordinară i-au descoperit în gene indicii ce ar putea explica modul în care a reuşit să îşi menţină rezistenţa timp de aproape două secole, relatează Science Daily, care citează date de la Universitatea Cambridge din Marea Britanie.

Țestoasa de 194 de ani care deține secretul tinereții. Ce au găsit cercetătorii în ADN-ul lui Jonathan - Profimedia

Descoperirile sugerează că longevitatea remarcabilă a lui Jonathan nu se datorează doar moştenirii unor gene favorabile. Se pare că organismul său a evitat, de asemenea, unele dintre modificările genetice care se acumulează în mod obişnuit odată cu înaintarea în vârstă, contribuind astfel la păstrarea unor funcţii biologice importante, scrie Agerpres.

Într-un studiu publicat în revista Science Advances, cercetătorii au identificat 287 de variante genetice distincte asociate cu protecţia împotriva efectelor îmbătrânirii. Aceste variante influenţează mai multe procese esenţiale, printre care repararea ADN-ului deteriorat, limitarea inflamaţiei, controlul activităţii insulinei şi suprimarea cancerului.

Jonathan este o ţestoasă uriaşă Aldabra (Aldabrachelys gigantea) - specie nativă din Insulele Seychelles - despre care se crede că a eclozat în 1832. Acest lucru înseamnă că era în viaţă pe vremea lui Charles Darwin şi a reginei Victoria. Astăzi, el deţine titlurile de cea mai bătrână ţestoasă uriaşă în viaţă, respectiv de cel mai vârstnic animal terestru în viaţă.

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Una dintre cele mai surprinzătoare descoperiri a avut loc atunci când cercetătorii specialişti în epigenomică au analizat sistemul de markeri chimici ce ajută la determinarea genelor active sau inactive în cazul lui Jonathan. Aceste mecanisme de reglare se modifică de obicei pe măsură ce animalele îmbătrânesc, putând perturba procese celulare importante şi contribuind la deteriorarea asociată vârstei.

Pentru a cerceta modul în care biologia lui Jonathan s-a schimbat de-a lungul timpului, cercetătorii au comparat acest sistem al său de markeri cu cel al unor ţestoase uriaşe mai tinere, din aceeaşi specie. Ei au constatat că mecanismele de reglare asociate cu repararea ADN-ului şi cu metabolismul au rămas remarcabil de stabile. În pofida vârstei înaintate a lui Jonathan, aceste mecanisme genetice de control seamănă foarte mult cu cele întâlnite la rudele sale mult mai tinere.

Rezultatele sugerează că menţinerea unei reglări stabile a genelor ar putea fi unul dintre factorii care ajută ţestoasele uriaşe să reziste la stresul biologic al îmbătrânirii pe perioade excepţional de lungi.

Această cercetare reprezintă, de asemenea, prima investigaţie epigenomică asupra unei ţestoase uriaşe. Proiectul a fost condus de Kallel, o organizaţie non-profit din Statele Unite axată pe studiul longevităţii. Oamenii de ştiinţă ai acesteia consideră că examinarea biologiei animalelor capabile să supravieţuiască timp de secole ar putea să dezvăluie noi perspective importante asupra mecanismelor longevităţii extreme.

"Am constatat că factorii de reglare genetică implicaţi în producţia de energie şi repararea ADN-ului au rămas incredibil de stabili la Jonathan pe parcursul a aproape două secole", a declarat doctor Justin Gerlach de la colegiul Peterhouse din cadrul Universităţii Cambridge, care a participat la studiu.

"Există puţine creaturi care ne-ar putea spune mai multe despre îmbătrânire decât ţestoasele uriaşe din insulele Galapagos şi Seychelles. A lucra cu o ţestoasă uriaşă cu adevărat bătrână chiar este un privilegiu - ai senzaţia că ţestoasa este colaboratorul tău, nu subiectul studiului tău", a adăugat el.

Gerlach a petrecut câteva decenii cercetând ecologia şi conservarea ţestoaselor uriaşe. Totuşi, acest proiect marchează prima sa analiză a mecanismelor biologice responsabile de durata lor de viaţă excepţională.

Cercetătorii speră că aceste caracteristici genetice ale lui Jonathan i-ar putea ajuta, în cele din urmă, pe oamenii de ştiinţă să dezvolte noi abordări pentru încetinirea declinului asociat vârstei şi prevenirea bolilor cronice la oameni. Prin identificarea sistemelor biologice care permit anumitor animale să rămână sănătoase pentru perioade extraordinar de lungi, cercetătorii ar putea descoperi mecanisme de protecţie care ar putea sta la baza viitoarelor tratamente medicale.

"Natura a rezolvat deja enigma îmbătrânirii în moduri remarcabile, iar genomul lui Jonathan oferă un model pentru rezilienţa celulară", a declarat Stephen Clark, fondatorul Kallel şi autorul principal al studiului. "Obiectivul nostru este să preluăm aceste cunoştinţe evolutive şi să le transpunem imediat în tratamente practice şi accesibile pentru oamenii obişnuiţi. Îmbătrânirea este cel mai important factor de risc pentru aproape toate bolile cronice cu care ne confruntăm, iar prin generozitatea partenerilor filantropi putem democratiza accesul la medicina longevităţii", a afirmat el.

Deşi descoperirile oferă indicii interesante despre longevitatea extremă, transformarea acestor descoperiri în tratamente pentru oameni va necesita cercetări suplimentare.

Jonathan şi-a petrecut cea mai mare parte a vieţii sale excepţional de lungi pe insula Sfânta Elena, un teritoriu britanic de peste mări situat în Oceanul Atlantic de Sud. El locuieşte pe domeniul Plantation House, reşedinţa oficială a guvernatorului insulei.

Ţestoasa uriaşă a ajuns pe insula Sfânta Elena din Seychelles în urmă cu 144 de ani, ca dar pentru guvernator. Jonathan era deja un exemplar adult când a ajuns pe insulă, ceea ce constituie o dovadă suplimentară a vârstei sale remarcabile.

Ţestoasele uriaşe originare din insulele Galapagos şi Seychelles se numără printre ultimii reprezentanţi supravieţuitori ai unui grup de reptile enorme care au jucat odinioară roluri ecologice dominante pe multe dintre insulele lumii.

Astăzi, aceşti supravieţuitori extraordinari oferă oamenilor de ştiinţă o ocazie rară de a studia modul în care evoluţia a dotat anumite animale cu capacitatea de a rezista efectelor timpului. Reglarea genetică neobişnuit de stabilă a lui Jonathan oferă o perspectivă deosebit de interesantă asupra biologiei îmbătrânirii şi asupra posibilităţii de a prelungi viaţa sănătoasă.