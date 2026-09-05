50 de membri ai Marelui Stat Major al SUA, testați cu detectorul de minciuni după scurgeri de informaţii

Anchetă de amploare la Pentagon, după o serie de scurgeri de informații clasificate către presă. Aproximativ 50 de membri ai Marelui Stat Major al SUA au fost supuși unor teste cu detectorul de minciuni, în încercarea de a identifica sursa dezvăluirilor privind stocurile de muniție ale armatei americane, potrivit The New York Times.

Investigația s-a concentrat pe posibilitatea ca personal civil și militar să fi divulgat jurnaliștilor detalii clasificate, în special în legătură cu scăderea stocurilor de muniție ale SUA, potrivit Mediafa, care citează Al Jazeera.

Anchetă după dezvăluirile privind stocurile de rachete

Examinările cu poligraful au avut loc luna trecută, după ce mai multe publicații au difuzat rapoarte ce evidențiau scăderi severe ale resurselor de armament cheie, inclusiv rachete cu rază lungă de acțiune și interceptoare pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot. Oficialii americani au respins aceste informații, insistând că rezervele sunt mai mult decât suficiente.

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Marele Stat Major, format din 1.500 până la 2.000 de cadre militare și civile, joacă un rol crucial în coordonarea strategiei operaționale și a planificării de război cu comandamentele de luptă din întreaga lume.

Măsură fără precedent în istoria modernă a armatei SUA

Surse familiare cu ancheta au declarat că verificările agresive au avut scopul nu doar de a identifica persoanele din spatele divulgărilor, ci și de a descuraja viitoare scurgeri de informații.

Experții juridici și militari susțin că amploarea anchetei este fără precedent, având în vedere că eșaloanele superioare ale forțelor armate americane nu au mai fost supuse unor testări extinse cu detectorul de minciuni în istoria modernă.

Această decizie vine în contextul în care operațiunile militare din Orientul Mijlociu au solicitat puternic rezervele de armament ale SUA, provocând dezbateri interne cu privire la direcția conflictului. Donald Trump a cerut în repetate rânduri măsuri ferme împotriva divulgărilor neautorizate, catalogând relatările despre lipsa de muniție drept acțiuni de trădare.

Tensiuni profunde la conducerea Pentagonului

Scurgerile repetate de informații au adâncit climatul de neîncredere din interiorul Pentagonului, pe care actuali și foști oficiali îl atribuie stilului de conducere al secretarului Apărării, Pete Hegseth.

Activând alături de un cerc restrâns de consilieri, Hegseth a înlăturat sau a blocat promovarea a cel puțin 80 de generali, amirali și oficiali de rang înalt în timpul mandatului său.

Tensiunile interne s-au accentuat luna trecută, când Departamentul Apărării l-a demis pe redactorul-șef al publicației militare Stars and Stripes, o măsură considerată de angajați drept o răzbunare directă pentru articolele care detaliau condițiile dificile de la bordul portavionului USS Abraham Lincoln. Cu toate acestea, Donald Trump continuă să îl susțină public pe Hegseth, apreciind activitatea acestuia.