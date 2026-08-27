Ce scenarii pregătește Pentagonul pentru trupele SUA din Europa. Cel puţin patru opțiuni sunt pe masă

O evaluare realizată de Pentagon privind prezența militară americană în Europa va pune pe masa secretarului american al apărării, Pete Hegseth, cel puțin patru variante până la 6 noiembrie. Analiza urmează să fie finalizată în decembrie, potrivit unui document consultat joi de Reuters, relatează Agerpres.

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Aliaţii europeni din NATO se tem că evaluarea anunţată în iunie de Washington şi care ar urma să se încheie în decembrie va conduce la reduceri substanţiale în efectivele militare americane în Europa, în prezent de circa 80.000 de soldaţi, şi va pedepsi ţări despre care preşedintele american Donald Trump consideră că nu au sprijinit deloc sau suficient campania militară americano-israeliană împotriva Iranului, lansată la finalul lunii februarie.

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Documentul Pentagonului intitulat ''Terms of Reference'', care nu a fost detaliat până acum, explică etapele acestei analize interne şi unele criterii ce vor fi folosite pentru a evalua fundamentarea deciziilor SUA privind forţele lor din Europa.

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O dezvăluire importantă din document este planul privind o şedinţă internă prevăzută pentru 18 septembrie şi la care vor fi prezenţi comandantul forţelor americane în Europa şi subsecretarul american al apărării responsabil pentru politici în cadrul Pentagonului, Elbridge Colby.

Şedinţa respectivă va fi esenţială, conform documentului, pentru a se decide opţiunile ce îi vor fi prezentate secretarului apărării american Pete Hegseth.

Elbridge Colby urmează să discute joi cu ambasadorii la NATO ai statelor membre despre analiza SUA privind forţele lor militare desfăşurate în Europa.

Întrebat despre documentul ''Terms of Reference'', o oficialitate de rang înalt de la Pentagon a spus că faptul că va fi generată, în detaliu, o gamă largă de opţiuni evidenţiază seriozitatea procesului.

''Dorim să fim capabili să discutăm despre avantajele şi dezavantajele diferitelor opţiuni'', a declarat un reprezentant al Pentagonului, sub rezerva anonimatului.

Deocamdată nu este clar dacă detaliile acestor opţiuni vor convinge ţările europene mai sceptice în legătură cu intenţiile Washingtonului.

Trump vrea ca aliații NATO să-și asume mai mult din propria apărare

Administraţia Trump a semnalat de mai mult timp că intenţionează să reducă resursele militare pe care le alocă în Europa şi că se aşteaptă ca aliaţii europeni din NATO să-şi asume o proporţie mai mare a eforturilor pentru propria apărare.

De asemenea, Donald Trump s-a arătat deranjat de faptul că unele state europene membre NATO se bazează de mult timp pe garanţiile de securitate oferite de SUA, dar nu au sprijinit în mod adecvat războiul contra Iranului.

De partea sa, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a părut înţelegător faţă de dezamăgirea lui Donald Trump, dar a subliniat că marea majoritate a ţărilor aliate europene au furnizat sprijin Statelor Unite.

Reprezentantul Pentagonului a afirmat că administraţia Trump a spus clar că ''facem tranziţia către un sprijin esenţial, mai limitat, primii fiind aliaţii''.

''Preşedintele Trump a fost nemulţumit pe bună dreptate de comportamentul anumitor aliaţi în ultimele luni. Aşadar, există în mod clar cel puţin un semnal că avem opţiuni ce ne indică o reducere a nivelului forţelor noastre în Europa'', a explicat reprezentantul Pentagonului.

Ce criterii va folosi Pentagonul pentru a evalua aliații

Atunci când a anunţat această evaluare în luna iunie, Pete Hegseth i-a mustrat pe unii aliaţi din NATO ''care nu plătesc călătoria'' şi a spus că analiza va asigura că drepturile armatei SUA privind ''accesul, baza şi survolul (ABO) sunt clar delimitate''.

Documentul ''Terms of Reference'' merge mai departe. Dincolo de solicitarea de drepturi fiabile de acces, stabilire a bazelor şi survolare a SUA, numite ABO, în naţiunile aliate NATO, documentul examinează arhitectura şi infrastructura spaţiale, cibernetice şi ''de intelligence ce permit proiecţia puterii globale a SUA''.

Pentagonul a extins definiţia ABO pentru a se asigura că SUA iau în considerare toate tipurile de sprijin oferite de aliaţii NATO, a declarat oficialul de rang înalt.

De asemenea, documentul tratează alte modalităţi în care celelalte ţări din NATO vor fi evaluate şi pare a fi în concordanţă cu comentarii anterioare ale unor oficialităţi americane de rang înalt.

Potrivit aceluiaşi document, Pentagonul va căuta să stabilească dacă aliaţii au o perspectivă credibilă pentru a-şi respecta angajamentele privind cheltuielile militare în cadrul NATO şi pentru a asigura o compensare după anunţul făcut anterior în acest an privind reducerea efectivelor militare americane.

SUA au trimis aliaților un chestionar privind cheltuielile și sprijinul militar

Reuters a relatat că SUA au trimis ţărilor aliate un chestionar ce acoperă chestiuni mergând de la cheltuieli militare la strategie, achiziţii şi sprijin pentru priorităţile politicii externe a SUA.

''Ce se întâmplă dacă ţara pune vreo restricţie asupra ABO americane? Şi în caz afirmativ, de ce? Este ea dispusă să reducă sau să elimine orice astfel de restricţii?'', întreabă SUA în chestionar.

''S-a opus ţara în mod deschis reglementărilor şi altor măsuri menite să inhibe sau să reducă cooperarea transatlantică în industria apărării? Dacă da, de ce? Dacă nu, ar fi ea dispusă să facă acest lucru?'', mai arată chestionarul.

Răspunsurile sunt aşteptate până vineri.