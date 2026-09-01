Epurări la vârful armatei americane. Secretarul Armatei a demisionat după neînțelegeri cu șeful Pentagonului

Tensiuni în administraţia lui Donald Trump. Secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, un apropiat al lui Trump, şi-a dat demisia, după luni de tensiuni cu ministrul apărării, Pete Hegseth. Informaţia a fost dezvăluită iniţial de Wall Street Journal, apoi confirmată de Casa Albă.

Secretarul Forţelor Terestre ale SUA, Dan Driscoll, și-a prezentat demisia după mai multe luni de neînţelegeri cu şeful Pentagonului, Pete Hegseth, legate de direcția în care este condusă Armata SUA și de demiterea mai multor ofițeri superiori. Driscoll urmează să părăsească Pentagonul în următoarele zile, scrie WSJ. Amintim că Dan Driscoll a fost implicat în mod special în negocierile privind războiul din Ucraina.

Plecarea lui Driscoll lasă un gol important de conducere

Odată cu plecarea sa, armata SUA rămâne fără lideri civili sau militari de rang înalt confirmați de Senat. Generalul Christopher LaNeve conduce Armata doar interimar, după ce Pete Hegseth l-a demis pe fostul șef, generalul Randy George.

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După demisia lui Driscoll, Mike Obadal, subsecretarul Armatei, va deveni cel mai înalt oficial civil rămas în conducerea Armatei.

Presa americană se aştepta ca Driscoll să renunțe în acest an la funcție, după conflictele repetate cu Hegseth

"Secretarul Driscoll s-a dovedit extrem de eficient în promovarea programului preşedintelui Trump (...) demonstrând un leadership remarcabil în timpul unor operaţiuni militare istorice. Armata americană este mai puternică ca niciodată datorită activităţii sale alături de comandantul suprem şi de ministrul apărării", a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly.

Epurări la vârful armatei americane

Săptămâna trecută, Dan Driscoll a participat la ceremonia de retragere din activitate a generalului Chris Donahue, organizată la Fort Bragg. Acesta a fost cel mai înalt ofițer al Armatei SUA în Europa până când Hegseth i-a retrogradat postul, punând practic capăt carierei sale militare.

Îndepărtarea bruscă a lui Donahue a fost justificată oficial ca făcând parte dintr-un plan mai amplu al lui Hegseth de a reduce cu 10% numărul total de generali și amirali și cu 20% numărul pozițiilor de patru stele, potrivit WSJ.

Congresmenii americani s-au arătat însă îngrijoraţi de plecarea unui ofițer foarte apreciat, care a condus Delta Force în lupta împotriva Statului Islamic.

În plus, deşi Hegseth ar prefera ca LaNeve să devină următorul șef al Statului Major al Armatei, unii republicani se opun şi lasă de înţeles că nu ar obţine confirmarea Senatului dacă va fi nominalizat.

Îngrijorările au crescut și după ce LaNeve a decis să elimine treptat un batalion de asalt considerat "futurist". Pentru unii membri ai Congresului, această decizie ridică semne de întrebare privind direcția în care este condusă Armata SUA, mai ales în ceea ce privește modernizarea și noile concepte de luptă.

Driscoll este fost coleg de facultate cu vicepreședintele JD Vance. Totodată are o relație apropiată cu Randy George, fostul șef al Statului Major al Armatei, demis de Hegseth în aprilie. Cei doi au încurajat militarii să adopte noi tehnologii și să devină mai adaptabili la amenințările de pe câmpul de luptă.

Driscoll și Dave Fitzgerald, subsecretar adjunct al Armatei, au încurajat companiile private să investească în centre de date, în rafinării pentru minerale critice și în cantine ca cele din campusurile universitare.

Companiile au promis investiții de miliarde de dolari în aceste facilități din bazele militare. Recent, cei doi au anunțat un parteneriat cu FedEx Dataworks pentru modernizarea rețelelor logistice interne ale Armatei.

Fitzgerald, care a servit în uniformă alături de Driscoll, ar urma să demisioneze şi el din funcție în cursul acestei săptămâni, potrivit unei surse citate de WSJ.