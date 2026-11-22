Preşedintele american Donald Trump l-a numit din nou, sâmbătă, pe preşedintele rus Vladimir Putin "prietenul" său, în ciuda criticilor vehemente din partea legislatorilor americani, informează dpa.

Trump a postat pe reţeaua sa Truth Social o fotografie în care cei doi preşedinţi îşi strâng mâna, însoţită de mesajul: "Prietenul meu".

Postarea a venit după un summit desfăşurat în această săptămână în China, unde Trump l-a salutat călduros pe Putin şi s-a referit la el ca fiind un prieten, lucru care a atras critici din partea democraţilor şi a unor republicani.

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Trump, criticat de democraţi

Liderul democraţilor din Senat, Chuck Schumer, l-a acuzat pe Putin de răpirea a zeci de mii de copii, de uciderea a zeci de mii de civili şi de deţinerea pe nedrept a unor cetăţeni americani. "Donald Trump îl consideră un prieten", a scris Schumer pe platforma X.

Senatorul republican Rick Scott, din Florida, l-a descris pe Putin ca fiind o "brută". Înaintea summitului, senatorul republican Jim Banks din Indiana a avertizat, de asemenea, că Rusia şi China "nu ne sunt prieteni", pledând pentru o atitudine fermă faţă de ambele ţări.

În cadrul unei conferinţe de presă susţinute vineri la Casa Albă, Trump a lăudat din nou relaţiile sale cu Putin, în ciuda războiului pe care Rusia îl poartă împotriva Ucrainei de aproape cinci ani. "Am relaţii fantastice cu Putin", a declarat el.

Cu toate acestea, preşedintele american a evitat să răspundă dacă Putin este, de asemenea, prietenul Statelor Unite. "Nu pot vorbi în numele Americii", a replicat Trump.

Reacţia Moscovei

Reprezentantul special al preşedintelui rus pentru investiţii şi cooperare economică cu ţările străine şi directorul general al Fondului Rus de Investiţii Directe (RDIF), Kirill Dmitriev, a comentat fotografia în care preşedintele american Donald Trump dă mâna cu preşedintele rus Vladimir Putin. "Patrioţii deţin controlul", a scris Dmitriev pe platforma X.