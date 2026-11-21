Renovarea unei bucătării nu presupune întotdeauna înlocuirea mobilierului sau a blaturilor vechi. Deși granitul pestriț, foarte popular în anii 2000, este adesea considerat demodat și dificil de integrat într-un decor modern, alegerea potrivită a culorilor poate transforma complet aspectul încăperii, fără investiții majore, potrivit Thecoolist .

Și-au transformat complet bucătăria fără să schimbe mobila sau blatul. Ce truc au folosit - @kindhomesolutions

Cuplul care deține această bucătărie a ignorat însă toate aceste recomandări. Blatul de granit, pardoseala, electrocasnicele și chiar corpurile dulapurilor din stejar cu nuanțe de miere au rămas la locul lor. După folosirea a doar două culori de vopsea, rezultatul final este atât de diferit, încât bucătăria pare să aparțină unei alte case.

Inițial, încăperea avea aspectul unei bucătării standard, întâlnite în milioane de locuințe americane: uși de dulap din stejar cu o tentă familiară de portocaliu cald, blaturi de granit cu numeroase pete crem, gri și negre, o hotă din inox deasupra unei plite pe gaz cu cinci arzătoare și o pardoseală închisă la culoare, din plăci de vinil. Era o bucătărie funcțională și curată, dar lipsită de personalitate.

De ce nu a apelat mai întâi la o firmă pentru înlocuirea blatului

O ofertă pentru înlocuirea blatului de granit și a dulapurilor ar fi depășit 18.000 de dolari (aproximativ 16.700 de euro), iar costurile s-ar fi apropiat de 25.000 de dolari dacă ar fi inclus și schimbarea placării peretelui dintre blat și dulapurile suspendate, precum și a accesoriilor. În plus, renovarea ar fi însemnat șase săptămâni cu pardoseli provizorii din placaj, praf de construcții și mese comandate din oraș.

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În schimb, proprietara a analizat cu atenție bucătăria și s-a întrebat care era, de fapt, problema. Nu blatul de piatră și nici compartimentarea încăperii, ci culorile. Nuanța portocalie a stejarului intra în contrast cu tonurile crem ale granitului, iar nimic nu crea o legătură vizuală între cele două.

Vopseaua era o soluție ieftină, reversibilă și care nu necesita intervenția unui instalator, așa că aceasta a devenit alegerea finală.

Și-au transformat complet bucătăria fără să schimbe mobila sau blatul. Ce truc au folosit @kindhomesolutions

Ripe Olive pentru dulapurile inferioare și Stone Hearth pentru cele superioare

Două culori au stat la baza întregii transformări. Dulapurile inferioare au fost vopsite în Sherwin-Williams Ripe Olive (SW 6209), un verde intens, ușor sobru, care ascunde subtonuri calde. Nu este un verde de pădure, nici verde salvie și nici galbenul specific uleiului de măsline. Este o nuanță naturală, inspirată de culorile pământului, care transmite echilibru și eleganță, asemenea unui trenci clasic, bine ales.

Pentru dulapurile superioare a fost folosită nuanța Benjamin Moore Stone Hearth (984), un crem delicat, cu subtonuri calde de bej. Această culoare oferă impresia unei alegeri atent gândite, fără să pară banală. Este un rezultat greu de obținut cu un alb foarte puternic sau cu un bej standard, întâlnit frecvent în bucătăriile amenajate de dezvoltatori.

Cum a devenit blatul de granit un element potrivit în noul decor

Dacă privești cu atenție blatul, vei observa că piatra conține doar trei culori principale: o bază crem, nervuri gri reci și mici pete negre. Vechile dulapuri din stejar nu preluau niciuna dintre aceste nuanțe, motiv pentru care portocaliul lemnului intra permanent în conflict vizual cu tonurile crem ale pietrei.

Ripe Olive oferă o soluție mai inspirată. În loc să încerce să reproducă nuanțele granitului, verdele creează un contrast echilibrat, care pune în valoare tonurile calde de crem.

Stone Hearth are un efect asemănător în partea superioară a bucătăriei, deoarece reproduce discret cele mai deschise nuanțe din blat.

Dintr-odată, granitul pare un element ales special pentru această amenajare, nu unul rămas de la proprietarii care locuiau în casă în 2008.

De ce mânerele negre mate au un rol important

Este un detaliu ușor de trecut cu vederea, dar care merită atenție. Vechile butoane rotunde, cu finisaj de nichel satinat, au fost înlocuite cu mânere lungi, de tip bară, de culoare negru mat.

Acestea nu reprezintă doar o tendință de design populară pe Pinterest în 2024. Ele reiau nuanța petelor negre deja existente în granit, ceea ce creează o legătură între toate elementele cromatice ale bucătăriei.

Dacă ai elimina oricare dintre cele trei elemente - verdele, cremul sau mânerele negre - echilibrul întregii amenajări ar avea de suferit.

Pregătirea suprafețelor, o etapă esențială, deși deseori neglijată

Proprietara a ales să acorde o atenție deosebită pregătirii mobilierului înainte de vopsire. Fiecare ușă și fiecare sertar au fost demontate, iar balamalele au fost puse în pungi și etichetate. Corpurile dulapurilor au fost apoi curățate cu o soluție degresantă și șlefuite ușor, pentru a îndepărta luciul finisajului original.

Ulterior, a fost aplicat un grund special pentru aderență, care permite fixarea corespunzătoare a vopselei pe suprafața lemnului.

Toate celelalte elemente din bucătărie, inclusiv hota și peretele din jurul acesteia, au fost protejate cu bandă adezivă pentru zugrăvit, hârtie kraft maro și folii din plastic.

De ce grundul și protejarea suprafețelor sunt atât de importante

Grundul este cel care permite vopselei pentru mobilier să adere corespunzător la lemnul neted, tratat anterior în fabrică. Dacă această etapă este omisă, stratul de vopsea poate începe să se ciobească în jurul mânerelor după doar câteva luni.

Protejarea suprafețelor din jur este la fel de importantă, deoarece împiedică apariția petelor accidentale de vopsea, în special în apropierea hotei și a pereților.

Ambele etape pot părea plictisitoare și consumatoare de timp, însă sunt indispensabile pentru obținerea unui rezultat îngrijit și durabil.