Rusia a anunțat reluarea integrală a circulației feroviare pe Podul Kerci, care face legătura între teritoriul rus și peninsula ucraineană Crimeea, anexată ilegal de Moscova. Infrastructura a fost vizată de cel puțin trei atacuri ale armatei ucrainene în ultimele zile, potrivit agenției dpa, care citează declarațiile făcute sâmbătă de vicepremierul rus Andrei Nikitin, relatează Agerpres.

Podul lui Putin din Crimeea, redeschis traficului feroviar după atacurile ucrainene. Anunțul Moscovei - Profimedia

"Traficul feroviar pe secţiunea de cale ferată a Podului Crimeea a fost reluat complet", a declarat Nikitin pentru agenţia rusă de ştiri TASS.

Oficialul rus a menţionat că primeşte informări constante de la ministrul transporturilor, Dmitri Iadrov, cu privire la situaţia transportului de mărfuri şi pasageri către Crimeea anexată.

"Trenurile circulă normal pe această rută", a adăugat el.

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În ultimele zile armata ucraineană a lovit Podul Kerci de cel puţin trei ori.