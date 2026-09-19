O tânără de 28 de ani din Marea Britanie a transformat vânzarea hainelor second-hand într-o afacere de succes, cu o cifră de afaceri estimată la peste 120.000 de lire pe an. Becky Chorlton a început să revândă haine pentru a-și suplimenta veniturile, iar ceea ce părea inițial doar o activitate secundară a devenit, în câțiva ani, principala sa ocupație.

A început cu 5 lire și acum face 100.000 de lire pe an. Afacerea simplă care i-a schimbat viaţa unei tinere - Sursa: Captură foto Instagram/ @beckysbazaar

Totul a început în 2019, după ce Becky a absolvit facultatea și avea un loc de muncă part-time într-un magazin de încălțăminte, unde câștiga doar 30-40 de lire pe săptămână. Și-a verificat garderoba și a descoperit că aproximativ 90% dintre haine nu le mai purta. A început să le vândă online și a câștigat aproximativ 400 de lire, scrie Daily Mail.

Primul produs vândut a fost un hanorac vintage Nike, cumpărat cu 5 lire şi revândut cu 70 de lire

Unul dintre primele produse vândute a fost un hanorac vintage Nike, cumpărat cu 5 lire și revândut cu 70 de lire. Ulterior, a aflat că piesa era rară și valora cel puțin 150 de lire. Experiența a învățat-o cât de important este să cerceteze produsele înainte de a le pune la vânzare.

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După ce a început să cumpere haine și de la târguri auto, din magazine caritabile și de la alte persoane, veniturile au crescut rapid. În august 2020 și-a înregistrat propria companie, iar în primul an a obținut aproximativ 20.000 de lire.

Becky vinde haine inclusiv prin transmisiuni live pe platforma Whatnot

În prezent, Becky vinde haine inclusiv prin transmisiuni live pe platforma Whatnot. Organizează aproximativ două sesiuni pe lună, fiecare durând două-trei ore, și poate vinde în jur de 100 de produse într-o singură sesiune. Unele articole pornesc de la doar o liră.

Profitul vine din diferența dintre prețul de achiziție și cel de vânzare, însă din încasări sunt scăzute comisioanele platformelor, transportul, taxele și alte cheltuieli. În acest an, afacerea sa, Becky’s Bazaar, este estimată să depășească 120.000 de lire cifră de afaceri.

Tânăra spune că cei care vor să înceapă o astfel de activitate nu au nevoie de un buget mare. Recomandarea ei este să înceapă cu aproximativ 10 lire, să cumpere câteva produse de la un târg și să vadă dacă acestea pot fi revândute cu profit.

Pentru Becky, cheia succesului este să găsească haine pe care oamenii și le doresc, să le prezinte prin fotografii clare și descrieri corecte și să construiască o relație bună cu clienții. În 2025, veniturile obținute din această activitate au ajutat-o să-și cumpere, împreună cu iubitul ei, casa visurilor în Cheshire.