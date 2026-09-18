O familie din localitatea Skupljen, în apropiere de Vladimirac, Serbia, a investit peste 300.000 de euro într-o plantație de nuci întinsă pe cinci hectare. Proprietarii au ales soiul Chandler, cunoscut pentru fructele de calitate și pentru potențialul ridicat de producție, și speră ca, în anii următori, fiecare pom să ajungă la o producție de până la 50 de kilograme de nuci.

Afacerea cu care speră o familie să dea lovitura. Au investit peste 300.000 € după ani munciţi în străinătate - Sursa: blic.rs

Peste 300.000 de euro investiți într-o plantație de nuci de cinci hectare. Au ales o varietate cu producție ridicată

Miodrag Pavlovic a decis să investească în agricultură după ce a muncit mai mulți ani în străinătate. În urmă cu aproximativ patru ani, a început amenajarea plantației, care numără în prezent circa 1.200 de pomi, relatează Blic.

O familie a investit peste 300.000 de euro într-o plantație de nuci întinsă pe cinci hectare

Investiția a presupus atât cheltuieli importante, cât și multă muncă din partea întregii familii. "Este o muncă grea pentru cine se apucă de acest lucru. Necesită multă muncă, efort și sacrificii. Am acceptat această provocare, iar familia și soția mea m-au susținut", povestește Miodrag Pavlovic.

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Pentru că la început nu dispuneau de utilajele necesare, o parte dintre lucrări au fost realizate manual. Treptat, familia a început să cumpere echipamente și să își completeze parcul de utilaje.

"Am investit aici peste 300.000 de euro", spune Pavlovic, subliniind că proiectul reprezintă una dintre cele mai importante investiții ale familiei.

Soiul de nuci Chandler, ales pentru productivitate

Pe cele cinci hectare au fost plantați aproximativ 1.200 de nuci din soiul Chandler, o varietate apreciată pentru calitatea fructului și pentru productivitatea sa.

Deși pomii sunt încă tineri și abia au început să producă, proprietarii se așteaptă la primele recolte importante începând de anul viitor. În condiții favorabile și cu respectarea tuturor lucrărilor agricole necesare, aceștia estimează că producția ar putea ajunge, în timp, la aproximativ 50 de kilograme de nuci pentru fiecare pom.

"Nuca este foarte bună și de calitate. Poți apăsa ușor pe coajă și se sparge, iar miezul este frumos, sănătos și de calitate", explică proprietarul.

Potrivit acestuia, soiul Chandler este o varietate americano-turcească devenită tot mai populară în ultimii ani și utilizată în numeroase plantații din întreaga lume.

Un puț de 236 de metri asigură irigarea plantației

Pentru ca pomii să beneficieze de apa necesară, familia a amenajat un sistem de irigații alimentat de un puț cu o adâncime de 236 de metri.

Cultivarea nucilor presupune însă mai mult decât simpla plantare și irigare. Plantația are nevoie de lucrări regulate de întreținere, fertilizare și îngrijire, astfel încât pomii să se dezvolte corespunzător și să atingă potențialul maxim de producție.

Familia Pavlovic își împarte în prezent viața între Serbia și Austria. Chiar dacă membrii familiei lucrează în străinătate, investiția din Serbia este gândită pe termen lung și ar putea deveni, în viitor, principala activitate a familiei.

Miodrag Pavlovic a decis să investească în agricultură după ce a muncit ani la rând în străinătate

Ljubica Pavlovic spune că speră ca și copiii să se implice într-o zi în această afacere de familie. Fiul său lucrează în domeniul IT în Austria, însă familia ia în calcul revenirea în Serbia.

"Am vrut să investim cât mai mult în acest proiect, astfel încât, într-o zi, copiii să îl poată prelua și să își câștige existența din această plantație", explică Miodrag Pavlovic.

Planurile familiei nu se opresc la cele cinci hectare. Dacă investiția se va dovedi rentabilă, proprietarii intenționează să cumpere teren suplimentar și să extindă plantația.

"Ne mai lipsesc aproximativ cinci hectare pentru a ajunge la zece hectare", spune Pavlovic.

Deși nucul este considerat o specie rezistentă, producția comercială necesită răbdare, investiții și lucrări agricole constante. Pentru familia Pavlovic, plantația reprezintă însă o investiție pe termen lung, construită cu speranța că va putea fi preluată și dezvoltată, în timp, de următoarea generaţie.