Președintele Nicușor Dan a vorbit, sâmbătă, la "Via Transilvanica Business Fest", despre nevoia de colaborare și despre problemele care împiedică dezvoltarea comunităților din România. Șeful statului a susținut că unul dintre principalele neajunsuri ale societății este faptul că oamenii nu știu să lucreze împreună și ajung să se privească prin clișee, subliniind totodată importanța reducerii diferențelor dintre educația din mediul urban și cea din mediul rural.

Nicuşor Dan, pe Via Transilvanica: Cel mai mare defect al nostru ca societate, nu prea ştim să lucrăm împreună - Facebook / Nicuşor Dan

"Dacă e să am o opinie despre proiectul ăsta, cred că lucrul cel mai important este faptul că uneşte comunităţi, pentru că noi nu prea ne cunoaştem unii pe alţii şi, din cauza asta, şi gândim în clişee unii despre alţii, şi gândim în clişee şi despre noi, ca societate, de multe ori. Şi atunci, cu cât mai mult reuşim să stăm de vorbă şi să vedem cum vedem lumea fiecare dintre noi, o să reuşim şi noi, ca societate, să ne asumăm aşa cum suntem şi cu bune şi cu rele", a declarat preşedintele Nicuşor Dan, potrivit News.ro.

"Poate o să reuşim să depăşim, în opinia mea, cel mai mare defect al nostru ca societate, nu prea ştim să lucrăm împreună", a subliniat Nicuşor Dan.

Şeful statului a mai spus că primul lucru pe care trebuie să-l facem este să corectăm dezechilibrul pe educaţie între urban şi rural.

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"Eşti o familie tânără cu copii, ăsta e primul lucru la care te gândeşti, dacă copilul tău are o şansă egală. Şi aici e o chestiune de viziune, e o chestiune de bani, pentru a stimula. Pentru că, evident că pentru un profesor tânăr, sau pentru orice fel de profesor, e mai tentant să lucreze la oraş", a mai afirmat preşedintele.

"Eu cred că prin eforturile pe care România le-a făcut pe infrastructură, în ultimii ani, e mult mai uşor să decizi să trăieşti într-un sat şi să lucrezi, dacă aşa se întâmplă, la 30 de km la 20 de km, astfel încât să fie viabil economic pentru o familie tânără care se decide să rămână sau să se mute în sat", a subliniat Nicuşor Dan.

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"Via Transilvanica este mai mult decât un traseu. Este un proiect care unește oameni, comunități și regiuni și care ne arată cât de multe putem face atunci când alegem să lucrăm împreună. Avem nevoie să ne cunoaștem mai bine. Prea des privim societatea prin clișee și prea puțin prin experiența directă a dialogului și a colaborării. Proiecte precum Via Transilvanica ne arată că putem construi împreună și că există în România oameni care aleg să facă, nu doar să vorbească despre schimbare. La Via Transilvanica Business Fest, am avut ocazia să transmit aprecierea mea echipei Tășuleasa Social și comunității de voluntari care, prin implicare și perseverență, transformă responsabilitatea și solidaritatea în fapte. Această capacitate de a construi împreună trebuie să se regăsească și în economie. Sunt optimist în ceea ce privește viitorul economic al României. Iar pentru a transforma acest optimism în rezultate, avem nevoie de dialog și de încredere", a transmis Nicuşor Dan într-o postare pe Facebook.