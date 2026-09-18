Afacerea începută de o tânără, care a ajuns să îi aducă încasări de 140.000 de euro/an. O poate face oricine

A ajuns să facă 120.000 de lire, echivalentul a 140.000 de euro pe an, pornind de la o simplă idee, care este la îndemâna tuturor. Tânăra cumpără obiecte ieftine de la târguri și apoi le revinde online.

„Prima mea vânzare de haine second-hand a fost un hanorac vintage galben Nike, pe care îl cumpărasem cu cinci lire. Am obținut 70 de lire pentru el pe un site de revânzare, ceea ce pare mult, însă s-a vândut în doar câteva secunde. În mod evident, prețul pe care îl cerusem fusese prea mic. Am aflat ulterior că bluza era foarte rară și valora cel puțin 150 de lire. Aceasta a fost prima mea lecție despre cât de important este să te documentezi. Șase ani mai târziu, am transformat vânzarea hainelor second-hand, pe care le găsesc peste tot, de la propriul dulap până la târgurile auto, într-o afacere de succes, cu o cifră de afaceri de șase cifre. Am câștigat suficient încât să pot plăti avansul pentru prima mea casă. Și am doar 28 de ani. Platformele digitale de revânzare, precum Vinted, eBay și Depop, au revoluționat modul în care cumpărăm haine. Piața de revânzare din Marea Britanie este evaluată la 7 miliarde de lire și se estimează că aproximativ un sfert dintre toate tranzacțiile din domeniul modei implică produse second-hand. Așadar, dacă ai nevoie de niște bani în plus, merită să încerci”, povestește tânăra pentru Daily Mail.

Câștigă bani din vânzarea de haine second hand

La 28 de ani, Becky Chorlton a transformat vânzarea hainelor second-hand, găsite atât în propriul dulap, cât și la târgurile auto, într-o afacere de mare succes, cu venituri de șase cifre. Până în august 2020, Becky își înregistrase deja o companie, iar în primul an a obținut aproximativ 20.000 de lire.

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“O conversație cu părinții mei, după ce am absolvit în 2019 facultatea cu o diplomă în știința sportului, m-a împins să pun bazele afacerii care avea să devină Becky’s Bazaar. Mi-au spus că banca mamei și a tatălui se închisese. Aveam un job part-time într-un magazin de încălțăminte, însă câștigam doar între 30 și 40 de lire pe săptămână. Voiam să fac un master, așa că aveam nevoie să câștig niște bani în plus. Când mi-am deschis dulapul, mi-am dat seama că nu purtam 90% dintre haine. Unele încă aveau etichetele pe ele, iar altele fuseseră cumpărate din magazine caritabile sau de la târguri, cum era și acel hanorac Nike. După ce am câștigat aproximativ 400 de lire din vânzarea propriilor haine, m-am întrebat dacă aș putea câștiga bani și din vânzarea altor obiecte. Am început să-i rog pe prieteni și pe vecini să-mi dea lucrurile de care nu mai aveau nevoie și cumpăram de pe Facebook loturi întregi de haine pentru femei. Uneori, oamenii le ofereau gratuit. Alteori, cumpăram cutii-surpriză fără să știu ce se afla înăuntru. În scurt timp, am ajuns să câștig aproximativ 100 de lire pe săptămână, semnificativ mai mult decât câștigam din jobul part-time”, a mai povestit tânăra.

„Până în august 2020, îmi înregistrasem deja compania, iar în primul an am câștigat aproximativ 20.000 de lire, nu cu mult sub salariile pe care le văzusem în anunțurile pentru joburi destinate absolvenților. De atunci, am lucrat șapte zile pe săptămână. Însă recompensele au fost pe măsură. În 2025, eu și iubitul meu ne-am cumpărat casa visurilor noastre, o căsuță cu trei dormitoare în Cheshire, unde am și un birou pentru tot stocul meu de produse. În prezent fac vânzări prin transmisiuni live pe o platformă numită Whatnot, în loc să listez separat fiecare produs. Fac asta de două ori pe lună, iar fiecare sesiune durează între două și trei ore”, mai spune Becky.

Becky’s Bazaar este pe cale să depășească ușor o cifră de afaceri de 120.000 de lire în 2026, însă tânăra obișnuiește să reinvestească o mare parte din bani în afacere.