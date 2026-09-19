Afacerea cu care patru liceeni români vor să ajungă în Europa şi SUA. Cum funcţionează "bodyguard-ul" AI

Patru liceeni din Brașov și Timișoara au dezvoltat o soluție care poate opri agenții de inteligență artificială înainte ca aceștia să execute acțiuni nedorite într-o companie. Proiectul, numit BlubRaid, funcționează ca un filtru de securitate între agentul AI și sistemele unei firme și poate bloca, trimite spre verificare sau permite o acțiune în funcție de regulile stabilite. Tinerii vor acum să transforme ideea într-un produs internațional și au aplicat inclusiv la acceleratorul american Y Combinator.

Patru liceeni români au construit un sistem care poate opri AI-ul înainte să facă o greşeală - Startup Cafe | Captură video YouTube

Marius și David Rusei din Timișoara, alături de Horațiu Budai și Raul Zaica din Brașov, s-au cunoscut în cadrul unei echipe care dezvoltă automatizări și site-uri pentru diferite companii. Din experiența acumulată cu agenții AI a apărut și ideea unui produs propriu care să limiteze riscurile provocate de acțiunile automate ale acestora, potrivit StartupCafe.

Soluția a primit numele BlubRaid și este concepută pentru a interveni înainte ca un agent AI să execute o acțiune care nu respectă regulile impuse de companie.

Cum funcționează "bodyguardul" pentru agenții AI

Horațiu Budai compară produsul cu un "bodyguard" digital, care verifică intenția agentului AI înainte ca aceasta să fie pusă în practică.

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"BlubRaid este ca un bodyguard care nu-ți permite să intri într-un loc. În cazul acesta, locul în care nu-ți permite să intri este situația în care agentul sau sistemul AI ar modifica în business un lucru pe care nu ți-l dorești. Este pus chiar înaintea intenției agentului de a face o acțiune și poate să o blocheze, să o trimită spre verificare dacă are întrebări sau pur și simplu să o lase să treacă dacă toate regulile corespund", a explicat Horațiu Budai pentru StartupCafe.

Tinerii spun că au încercat să construiască platforma astfel încât aceasta să poată fi utilizată și de persoane fără pregătire tehnică.

"Din momentul în care intri pe platformă există un tutorial care explică totul cât mai simplu. Ne-am dorit ca totul să fie orientat în jurul experienței clientului", a mai spus Horațiu Budai.

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Abonamente de la 100 de dolari pe lună

Modelul de business ales de fondatori este unul de tip SaaS, Software-as-a-Service. BlubRaid ar urma să fie disponibil prin trei tipuri de abonamente, iar cel mai accesibil dintre acestea ar costa aproximativ 100 de dolari pe lună.

Produsul poate fi integrat în alte aplicații prin intermediul unui API.

"Este o platformă, dar noi vindem API-ul care este integrat în alte aplicații. Utilizatorul poate să seteze de pe website diverse politici, dar oferim și pentru dezvoltatori un pachet care vine instalat în alte aplicații", a explicat Marius Rusei.

În prezent, BlubRaid se află în stadiul de MVP, adică o versiune funcțională inițială a produsului, suficientă pentru testarea ideii pe piață.

Fondatorii discută deja cu investitori și au participat la competiția "Tinerii în Arenă", organizată de VSFA - Vreau să fiu antreprenor, parte din Romanian Business Leaders.

Liceenii au aplicat la Y Combinator

Tinerii au aplicat și la Y Combinator, unul dintre cele mai cunoscute programe internaționale pentru startupuri. Ei speră ca o astfel de experiență să le ofere acces la mentorat și oportunități de finanțare.

Planul este ca BlubRaid să se extindă mai întâi în Europa, iar ulterior pe piața din Statele Unite.

Raul Zaica spune însă că interesul companiilor din România pentru astfel de soluții este, în opinia sa, mai redus decât în alte piețe.

"De ce Europa și nu neapărat România? Pentru că în România n-am găsit atât de mult interes cum am putea găsi în afara României. Companiile de aici nu au o viziune atât de extinsă spre viitor și, mai ales, companiile mari care ar putea investi în astfel de sisteme nu sunt dispuse să investească și nu înțeleg, într-un fel, valoarea unui astfel de sistem", a spus Raul Zaica.

Sistemul folosește o arhitectură "Dual Brain"

În spatele BlubRaid se află o arhitectură pe care fondatorii o numesc "Dual Brain". Practic, sistemul analizează aceeași acțiune din două perspective diferite.

Unul dintre procese construiește argumentele pentru executarea acțiunii, în timp ce celălalt încearcă să identifice motivele pentru care aceasta ar trebui oprită.

"Practic, unul consideră că acțiunea este în regulă, iar unul consideră că acțiunea nu este în regulă. Fiecare aduce argumente pentru poziția proprie, iar apoi avem un arbitru care ia verdictele și le unește într-un verdict final", a explicat Marius Rusei.

Cum încearcă să protejeze datele personale

Fondatorii spun că sistemul poate detecta și cripta datele personale, astfel încât acestea să nu fie accesibile soluției web sau componentei destinate dezvoltatorilor atunci când este luată o decizie.

Prin această abordare, tinerii urmăresc ca produsul să respecte cerințele europene privind protecția datelor.

Platforma păstrează și istoricul acțiunilor efectuate, astfel încât companiile să poată verifica ulterior traseul unei decizii luate de un agent AI.

Tinerii își propun ca produsul să ajute firmele și în respectarea regulilor impuse de legislația europeană în domeniul inteligenței artificiale.

"Ne dorim să avem acea parte de securitate și ca tu, ca firmă, să nu încalci AI Act-ul dacă folosești BlubRaid", a explicat Horațiu Budai pentru sursa citată.