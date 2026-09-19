Soluția de avarie a lui Siegfried Mureșan dacă PSD îi închide uşa. De unde ar putea veni voturile lipsă

Siegfried Mureșan pornește în cursa pentru învestirea noului Guvern cu 169 dintre cele 233 de voturi necesare în Parlament și spune că va încerca să-și construiască majoritatea prin discuții cu minoritățile naționale și PSD. Premierul desemnat exclude însă negocierile cu AUR și anunță că nu își va depune mandatul chiar dacă, înaintea votului, va constata că nu are majoritatea necesară. Mureșan promite și continuarea unor politici ale fostului Guvern Bolojan, dar lasă deschisă posibilitatea relaxării unor măsuri fiscale atunci când situația bugetară o va permite.

Premierul desemnat de Nicușor Dan a explicat, într-un interviu acordat Digi24, cum intenționează să ajungă la majoritatea necesară pentru învestirea noului Executiv. PNL, USR și UDMR îi asigură în prezent 169 de voturi, cu 64 mai puține decât pragul de 233.

"Spre deosebire de ceilalți doi candidați desemnați de președintele României pentru a forma Guvernul, noi pornim cu un sprijin parlamentar transparent, deschis, din partea a trei partide parlamentare. Pornim în momentul de față de la 169 de voturi", a declarat Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicuşor Dan.

Mureșan: "Va veni momentul adevărului pentru PSD"

Primul pas va fi prezentarea programului de guvernare parlamentarilor PNL, USR și UDMR. Ulterior, Mureșan vrea să discute cu reprezentanții minorităților naționale, iar apoi cu social-democrații.

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"Discuția trebuie întotdeauna să pornească de la ceea ce vom propune pentru România. Mi se pare firesc să prezint întâi ideile grupurilor parlamentare ale celor trei partide care mă susțin: PNL, USR și UDMR. După aceea, m-aș bucura să avem cât mai curând oportunitatea de a discuta cu grupul parlamentar al minorităților naționale și apoi va veni momentul adevărului pentru PSD", a spus Mureșan.

Premierul desemnat a transmis că social-democrații vor trebui să decidă dacă sprijină Executivul propus de el.

"PSD va trebui să aleagă dacă susține un Guvern pro-european sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR. Eu voi fi deschis și dispus să le prezint viziunea noastră pentru România și, da, mă bucur să avem o discuție francă, deschisă și cu colegii de la PSD", a declarat acesta.

Nu va negocia cu AUR, dar spune că nu poate refuza voturile parlamentarilor

În schimb, Siegfried Mureșan exclude negocierile cu AUR. Premierul desemnat spune că nu va merge la sediul partidului sau la grupul său parlamentar pentru a cere sprijin și că nu va modifica programul de guvernare în schimbul unor voturi.

"Nu voi merge la sediul sau la grupul AUR. Toate discuțiile pe care le port ca premier desemnat sunt discuții oficiale. Ce vă pot promite este că nu voi altera programul de guvernare pentru a face pe placul unui partid care nu este pro-european", a afirmat Mureșan.

Liberalul admite însă că nu poate împiedica parlamentarii AUR să voteze noul Guvern dacă aceștia vor decide să o facă.

"Dacă eu spun ceva în care cred, care este pro-european și este bun pentru România, iar anumiți parlamentari votează, eu nu pot să îi opresc. Mandatul parlamentarilor este unul liber", a explicat acesta.

Mureșan spune că nu își va depune mandatul

Premierul desemnat a exclus și scenariul în care ar renunța la mandat înainte de votul din Parlament dacă va constata că nu are cele 233 de voturi necesare.

"Nu, nu iau în calcul să-mi depun mandatul. Obiectivul meu este foarte clar. Președintele României m-a desemnat. Vom lucra la programul de guvernare, după care ne vom întâlni cu parlamentarii, vom prezenta programul nostru, apoi vom prezenta Cabinetul de miniștri și vom depune Cabinetul și programul de guvernare în Parlament", a declarat Mureșan.

Întrebat din nou dacă există vreun scenariu în care ar putea renunța, acesta a răspuns categoric: "Nu am în vedere depunerea mandatului".

Cum a aflat de la Nicușor Dan că va fi desemnat premier

Siegfried Mureșan a vorbit și despre discuțiile purtate cu Nicușor Dan înaintea anunțului de la Palatul Cotroceni. Potrivit premierului desemnat, președintele l-a contactat și l-a informat că intenționează să îl nominalizeze pentru formarea Guvernului.

Mureșan susține că nu a existat o ezitare în acceptarea mandatului și că PNL, USR și UDMR stabiliseră încă de la sfârșitul lunii iunie că îl susțin pentru funcția de premier.

"Președintele României m-a contactat și m-a informat deschis că mă va nominaliza pentru a forma Guvernul. I-am mulțumit pentru această nominalizare. I-am spus că mi-aș dori să avem o discuție așezată, de vreme ce președintele României și cu mine nu discutasem despre formarea Guvernului în această perioadă", a povestit Mureșan.

După prima discuție cu Nicușor Dan, liberalul spune că l-a informat pe președintele PNL, Ilie Bolojan, iar ulterior au fost anunțați și partenerii USR și UDMR.

Mureșan respinge astfel interpretarea potrivit căreia ar fi avut nevoie de timp pentru a decide dacă acceptă funcția.

"Dacă în 84 de zile nu s-a întâmplat nimic, iar în 30 de minute dumnealui m-a anunțat că mă va nominaliza, eu am anunțat că accept și dumnealui a făcut anunțul, cred că lucrurile s-au întâmplat foarte rapid. Nu poate fi vorba de ezitări", a adăugat premierul desemnat.

Mureșan vrea să continue o parte dintre politicile Guvernului Bolojan

O altă temă a interviului a fost programul economic al viitorului Executiv. Mureșan a apărat o parte dintre măsurile adoptate în timpul mandatului lui Ilie Bolojan și a susținut că acestea au contribuit la corectarea dezechilibrelor bugetare.

Este evaluarea politică și economică a premierului desemnat, care spune că viitorul Guvern va continua principiul gestionării prudente a banului public.

"Să fim responsabili, să gestionăm cu atenție banul public, să nu risipim banii oamenilor și să investim banii acolo unde este nevoie de ei este un principiu sănătos și voi continua aceste lucruri", a spus Siegfried Mureșan.

În opinia sa, România ar urma să intre într-o nouă etapă economică.

"Vom construi pe baza lucrurilor foarte bine făcute și, tocmai fiindcă economia a fost stabilizată în acest an, cred că vom reuși să reducem inflația și să avem rate mai mari de creștere economică", a precizat Mureșan.

Ce spune despre CASS și alte măsuri contestate

Premierul desemnat a fost întrebat și dacă ar putea renunța la unele dintre măsurile fiscale contestate adoptate anterior, printre exemple fiind contribuția la sănătate aplicată unor categorii de beneficiari și modificările privind bursele sociale.

Mureșan nu a promis eliminarea imediată a acestora, dar spune că ia în calcul o relaxare atunci când situația bugetară va permite acest lucru.

"Eu, evident, îmi doresc ca salariile să fie cât mai mari, ca pensiile să fie cât mai mari, dar toate aceste măsuri trebuie luate în mod responsabil, în măsura în care ni le permitem și când ni le permitem", a afirmat acesta.

Întrebat direct dacă ia în calcul renunțarea treptată la unele dintre aceste măsuri, Mureșan a răspuns:

"Iau în calcul relaxarea acestor măsuri de îndată ce ne permitem. Dacă relaxăm măsurile înainte de a ne permite, riscăm să ajungem într-o zonă în care partenerii noștri să-și piardă încrederea în noi și să ne ceară dobânzi mai mari."

Premierul desemnat a precizat că o imagine mai clară asupra spațiului bugetar va exista după rectificarea bugetară și pregătirea bugetului pentru anul următor.

Mureșan exclude o luptă pentru șefia PNL cu Ilie Bolojan

Siegfried Mureșan a fost întrebat și dacă, în eventualitatea în care va ajunge premier, ar putea încerca să preia conducerea PNL de la Ilie Bolojan.

Acesta a respins scenariul și a spus că intenționează să lucreze în parteneriat cu actualul lider liberal.

"Dacă voi fi prim-ministrul Guvernului României, voi concentra toată energia pentru a face bine la Guvern și voi lucra în parteneriat cu președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan", a declarat Mureșan.

Premierul desemnat a mers mai departe și a spus că ar respinge orice încercare de a-l înlătura pe Bolojan cu sprijinul său.

"Dacă, într-un scenariu ipotetic, cineva mi-ar spune "Haideți să facem ceva împotriva președintelui Ilie Bolojan", aș refuza categoric să fac acest lucru", a afirmat Mureșan.

În final, Siegfried Mureșan a susținut că, deși vrea să continue o parte dintre politicile promovate de fostul premier, stilul său de guvernare nu va fi identic cu cel al lui Ilie Bolojan.

"Nu vă așteptați să fac totul exact ca domnul Ilie Bolojan. Suntem două persoane diferite", a concluzionat premierul desemnat.