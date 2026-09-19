Pentru sute de mii de copii din România, şcoala înseamnă de aproape trei ani şi o masă caldă. Programul Naţional "Masă sănătoasă" ajunge în acest an la peste 540 de mii de elevi, iar în comunităţile rurale efectul pare că este unul pozitiv. Cadrele didactice afirmă că acolo unde elevii primesc mâncare la şcoală, catalogul numără mai puţine absenţe. Pentru familiile cu venituri mici, programul vine ca o gură de aer, deoarece nu trebuie să-şi mai facă griji în legătură cu pacheţelul copilului. În judeţul Gorj, de exemplu, peste 500 de şcolari beneficiază zilnic de o masă sănătoasă.

Pentru unii copii, o masă caldă primită la şcoală însemnă mai mult decât o simplă mâncare. La nivel național, peste 540 de mii de copii beneficiază în acest an de programul Masă sănătoasă. Iar în mediul rural, unde abandonul școlar este mai ridicat, o masă caldă poate fi un motiv în plus pentru copii să vină zi de zi la școală.

În localităţile din Gorj peste 500 de elevi beneficiază de acest program, iar cadrele didactice şi autorităţile observă deja schimbările.

”Da, programul masa caldă este bine-venit în şcoala noastră, îşi dovedeşte eficienţa în fiecare zi, copiii au asigurat pachetul în fiecare zi şi odată cu asta s-a redus absenteismul în şcoala noastră”, spune Cornelia Răducu, profesor.

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”În primul rând se elimină diferenţa asta de a mânca în pauza mare în funcţie de posibilităţile financiare, adică să spun mai exact unii elevi , mâncau să zicem aşa altceva decât alţii pentru că părinţii aveau posibilitatea”, spune Liviu Cotojman, primar comuna Roșia de Amaradia.

Şi copiii sunt încântaţi de faptul că primesc mâncare la şcoală. Iar pentru părinţi programul este un real ajutor, deoarece pregătirea zilnică a pacheţelului poate deveni o grijă în plus.

”Ăsta e un lucru foarte bun, ne ajută foarte mult pe noi”.

”Sunt unii copii cărora poate părinţii nu-şi permit să lea un pacheţel, e un lucru foarte bun”, spun părinții.

Şi medicii spun că pacheţelul sănătos primit la şcoală are numeroase beneficii.

”Pachetul de mâncare sănătos la şcoală este esenţial pentru menţinerea atenţiei, susţinerea performanţei şcolare şi dezvoltarea armonioasă a copiilor. De ce este important pachetul sănătos? Susţine concentrarea şi atenţia, susţine performanţa şcolară, dezvoltă obiceiurile sănătoase, asigură nutrienţii esenţiali”, spune Cristina Cornoiu, medic.

Programul Masa Sănătoasă funcţionează la nivel naţional de aproximativ trei ani.