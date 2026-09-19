La doar 4 ani, Gergo se luptă cu o malformație la inimă. Are nevoie urgent de o operație pe cord deschis

Aproape cinci ani, Gergo a alergat, s-a jucat și a crescut ca orice alt copil. Nimic nu le-a dat părinților de înțeles că băiețelul lor s-a născut cu o malformație la inimă. Au aflat întâmplător, când o răceală și o febră care nu mai treceau i-au dus la spital. Acum, Gergo are nevoie de o operație pe cord deschis. Intervenția este programată pentru aceste zile, dar costurile sunt peste posibilitățile familiei. Împreună putem transforma boala într-o șansă la viață, donând câte 2 euro prin SMS la numărul 8848 .

Dacă îl privești pe Gergo jucându-se, este greu să-ți imaginezi că în pieptul lui stă o inimă care se chinuie să pulseze.

"Nu am avut nicio problemă. Am avut o sarcină normală, fără complicații, nimic. Și nu am văzut niciun semn de boală până atunci.", spune Biro Kinga, mama lui Gergo.

Acest "până atunci" a fost în aprilie când Gergo a răcit, la fel ca mulți dintre colegii lui de grădiniță. Mama l-a dus la spital și au stat internați câteva zile. În timp ce medicul căuta cauza febrei, în timpul consultației, a auzit ceva neobișnuit la inima copilului.

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"A fost descoperită o gaură la inimă.", adaugă mama lui Gergo.

Pe înțelesul părinților, defectul anatomic, malformația, înseamnă o comunicare anormală între camerele inimii, care trebuie corectată chirurgical și asta înainte ca puștiul să împlinească cinci ani.

"Am fost la București, la o consultație, unde am primit o șansă la această misiune, să fie operat în cadrul misiunii acolo, la București. Am acceptat șansa și acum ne pregătim de operație.", precizează mama lui Gergo.

Operația va fi făcută în cadrul misinii cardiopediatrice de la spitalul Sanador, cu sprijinul financiar al generoșilor care donează la Fundația Mereu Aproape. Chirurgii din misiunea umanitară operează pro bono dar cheltuielile pentru ATI, spitalizare și tratamente ar trebui plătite de părinți.

"Nu știu exact, cam 15.000 de euro. Suntem o familie normală, muncim, dar este mult.", mai adaugă mama lui Gergo.

Pe Gergo dar și pe ceilalți copii incluși în misiunile cardiopediatrice susținute de Fundația Mereu Aproape îi puteți ajuta donând pentru ei prin transfer bancar, prin plata cu cardul sau dând SMS de 2 euro la numărul 8848, număr fără recurență.

"Suntem norocoși că am ajuns pe listă. Mulțumim Fundației Mereu Aproape că am primit o șansă reală să ajungem la operație. Din surse proprii este cam imposibil și le mulțumim pentru donațiile pentru copilul nostru.", precizează mama lui Gergo.