Cinci milioane de euro pentru 115 metri pătrați, adică aproximativ 43.500 de euro pentru fiecare metru pătrat. Acesta este prețul cerut pentru un apartament aflat în inima Veneției, în cartierul Dorsoduro, care oferă o priveliște directă asupra Canal Grande.

Un apartament de doar 115 metri pătrați se vinde cu 5 milioane de euro. Ce oferă proprietatea de lux - Sursa: Profimedia

Din cele patru balcoane ale proprietății, priveliștea se deschide chiar în dreptul stației Santa Maria del Giglio, cu Accademia într-o parte și "Paron di casa" în cealaltă. Apartamentul se află la etajul al treilea al Palazzo Salviati, una dintre clădirile ușor de recunoscut de cei care au străbătut Canal Grande, relatează Il Messaggero.

5 milioane de euro pentru 115 metri pătrați, adică aproximativ 43.500 de euro pentru fiecare metru pătrat

Palatul se remarcă prin mozaicurile de pe fațadă, care fac legătura între istoria familiei Salviati și tradiția sticlăriei venețiene. Clădirea a fost construită inițial în legătură cu activitatea comercială a fabricii de sticlă Salviati, iar în 1924 a fost renovată. Atunci au fost adăugate mozaicurile și a fost mărită și înălțimea clădirii, spațiu în care se află în prezent proprietatea scoasă la vânzare.

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Fațada a fost concepută ca un omagiu adus producției familiei Salviati și capacității manufacturii venețiene de a transforma sticla într-un element artistic și arhitectural.

Interiorul este la fel de spectaculos. Tavanele ajung până la șapte metri înălțime, iar în zona de zi un mezanin domină încăperea și accentuează senzația de spațiu și verticalitate. Lumina naturală contribuie, de asemenea, la punerea în valoare a celor 115 metri pătrați.

Proiectul de renovare a fost realizat de arhitectul și designerul italian Vincenzo De Cotiis, care a mizat pe contraste și suprapuneri. Travertinul, granitul, bronzul turnat și oglinzile din sticlă veche au fost integrate în amenajarea locuinței.

Paleta cromatică este dominată de nuanțe de albastru, verde și gri, alese pentru a trimite cu gândul la laguna venețiană.

Din locuință poate fi urmărită una dintre cele mai animate zone ale Veneției

Este o proprietate în care accentul nu este pus atât pe numărul camerelor, cât pe experiența oferită. Cei 115 metri pătrați sunt valorificați prin înălțimea tavanelor, lumină și priveliște. Iar adevăratul "spațiu" suplimentar se află dincolo de cele patru balcoane: Canal Grande.

Din locuință poate fi urmărită una dintre cele mai animate zone ale Veneției, traversată zilnic de vaporetto, gondole și taxiuri pe apă. Priveliștea include și viața cotidiană a orașului, de la transporturile de dimineață până la micile ambarcațiuni folosite de localnici.

Proprietatea se află în apropierea principalelor obiective culturale din Dorsoduro. În doar câteva minute pot fi accesate Basilica della Salute, Gallerie dell'Accademia, muzeul Guggenheim și Punta della Dogana.

Pentru această porțiune privată din Palazzo Salviati, prețul cerut este de 5 milioane de euro, ceea ce înseamnă aproximativ 43.500 de euro pe metru pătrat.

Valoarea este influențată de mai mulți factori: poziția, vederea directă asupra Canal Grande, istoria clădirii și intervenția unui designer contemporan. Proprietatea este scoasă pe piață de agenția Engel & Volkers, care prezintă Ca' Salviati drept o reședință ce combină istoria Veneției cu designul contemporan.