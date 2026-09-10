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A murit înecată, după ce a rămas captivă în maşina blocată într-un pasaj feroviar inundat în Italia

A murit, după ce a rămas captivă în maşina blocată într-un pasaj feroviar inundat în Italia Inundatii Italia - X
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Editor M.P. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 10.09.2026, 13:26 | Modificat la 10.09.2026, 13:30

Sfârşit tragic pentru o femeie, care a murit înecată după ce a rămas captivă în mașina sa, blocată într-un pasaj feroviar inundat. Incidentul s-a produs joi dimineaţa, 10 septembrie, la Latisana, în provincia Udine.

În ultimele ore, zona a fost lovită de o furtună violentă, iar carosabilul de pe strada Dietro la Chiesa a fost acoperit de apă. Nu este clar dacă femeia aflată la volan nu și-a dat seama de pericol sau dacă autoturismul a suferit o defecțiune. Cert este că aceasta a rămas blocată în habitaclu și nu a reușit să iasă singură, scrie Corriere Della Sera.

Vreme severă și inundații

Un carabinier, ajuns la fața locului după un apel la numărul de urgență 112, s-a aruncat în apă pentru a încerca să o salveze. A reușit să o scoată pe femeie din autoturism, însă, din nefericire, aceasta era deja decedată. Ulterior, carabinierul care a participat la operațiunea de salvare a fost transportat la spital pentru investigații medicale.

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Întreaga zonă dintre Latisana și Lignano Sabbiadoro a fost grav afectată de vremea severă care s-a abătut asupra regiunii în timpul nopții, fiind raportate numeroase inundații și perturbări importante.

M.P.
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