Tot mai multe spitale au rămas în ultima perioadă fără vaccinul pentru tuberculoză, care se administrează bebeluşilor în primele zile de viaţă. În acelaşi timp, mulţi părinţi nu reuşesc să găsească în farmacii, vaccinul împotriva varicelei.

Este o situație la nivel național, pentru că Ministerul Sănătății a anunțat că trebuie să reia licitația pentru a achiziționa acest vaccin BCG împotriva tuberculozei. Au fost probleme la depunerea documentației de către furnizorul acestui ser care oferă protecție copiilor împotriva tuberculozei.

Doar la Maternitatea Poliziu sunt peste 200 de noui născuți care nu au primit serul la naștere. Un ser care se administrează în primele opt zile după ce copilul s-a născut. Au plecat părinții cu copii acasă și se vor întoarce atunci când vaccinul va reveni.

Specialiștii atrag atenția însă că dacă imunizarea nu se face până când copilul împlinește trei luni și se depășește acest termen, părinții trebuie să meargă cu cei mici la cel mai apropiat cabinet de TBC. Acele policlinici care există în fiecare județ, câte două, trei, în București sunt mai multe astfel de clinici, pentru ca celui mic să-i se facă un test să vadă dacă acesta în perioada aceasta nu a contactat virusul de tuberculoză.

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În cazul în care este pozitiv, copilul trebuie să urmeze tratament, iar în cazul în care este negativ, părintele trebuie să vină cu copilul înapoi la maternitatea unde acesta s-a născut pentru a-i se administra vaccinul BCG.

Lipsește și un alt vaccin din schema opțională de vaccinare și anume serul de imunizare împotriva varicelei. Acesta nu se găsește în farmacii, el se eliberează pe bază de rețetă din farmacie, costă în jur de 200-250 lei. Rețeta o eliberează medicul pediatru.

Părintele cumpără acest vaccin din farmacie și se întoarce apoi la medicul pediatru pentru a-i fi administrat. Și acest vaccin lipsește de aproximativ o lună. Pentru acesta însă există speranțe că în următoarele 2-3 săptămâni ar putea reveni în farmacii. Pentru BCG, deocamdată Ministerul nu a răspuns când s-ar putea rezolva problema achiziției acestui vaccin.