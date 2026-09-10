Stațiunea de pe litoral unde șezlongul este 25 de lei. Vacanța de vară s-a prelungit pentru unii turiști

Mai avem câteva zile de mare de care putem profita. S-a terminat vacanţa, a început şcoala şi, odată cu ea, au apărut şi primele crize în familie. Copiii nu vor la şcoală, părinţii vor o pauză. Ecuaţia pare grea, dar hotelierii au găsit soluţia.

Încă o vacanţă. Mai exact la mare, în Mamaia, unde începutul de şcoală vine cu oferte pentru un weekend de "tratament": cazare mai ieftină, spa şi distracţie pentru copii. Cu alte cuvinte, dacă vacanţa de vară s-a terminat prea repede, litoralul mai are o reţetă.

"Mi-a plăcut că m-am jucat în apă cu tati şi cu mingea şi că am fost la plimbare şi m-am dat cu barca", spune o fetiță.

Greu să te întorci la şcoală după aşa ceva. Mai ales când poţi să mai furi câteva zile de vară. Briza perfectă, temperaturi ideale şi o cafea gustoasă şi aromată, pe o terasă cu vedere directă către mare. Vacanţa de vară este relaxantă, însă în momentul în care se termină vine cu un sentiment greu pe care îl putem dizolva cu o altă escapadă la mare, aşa că hotelierii au pregătit oferte speciale pentru această perioadă.

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"Bineînţeles că l-am învoit, vă daţi seama. Am vorbit cu doamna învăţătoare şi l-am învoit. Perioada asta e cea mai plăcută. E puţin şi mai liber, s-au ieftinit şi cazările, s-au ieftinit şi preţurile la restaurant", spune un turist.

Iar toate acestea. se confirmă! "Șezlongul, evident, a fost redus, în timpul săptămânii 25 de lei, în weekend 40 de lei. Vom face pe weekend activităţi şi de copii şi de adulţi. Vom face mâncare, băutură. Vom da şi Insula Iubirii. Pe seară, avem muzică tare şi distracţie", a declarat Ștefan Andrei, manager bar.

"Tarifele pornesc de la 420 de lei pe noapte, camera dublă, cu mic dejun inclus, iar după 15 septembrie, acestea vor mai scădea. Tarifele vor porni de la 380 de lei", a declarat Elena Drăghici, șef recepție.

Pentru părinţii care vor să evite complet "depresia post-vacanţă", există variante şi mai relaxante. "Două nopţi de cazare, plus o noapte gratuită. Tarifele pornesc de la 350 de euro pentru două persoane, terapii incluse în cadrul centrului spa. Pentru doamne am pregătit o împachetare corporală însoţită de un ritual facial, iar domnii se vor bucura de un masaj al spatelui şi masaj scalp", spune Cristina Calispera, manager hotel.

Sezonul reducerilor abia se încălzeşte. Până pe 30 septembrie, "Litoralul pentru Toţi" aduce preţuri cu până la 60 la sută mai mici decât în vârful verii. Unele hoteluri şi-au prelungit ofertele şi în octombrie.