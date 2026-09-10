Noi imagini care ar da emoţii oricărui şofer. Pe un bulevard din Suceava, un şofer a fost filmat în trafic, în timp ce mergea cu maşina pe contrasens, deplasându-se chiar pe rigola de pe marginea drumului.

În urma verificărilor, poliţiştii au reuşit să-l identifice pe şoferul care se afla la volan.

Este vorba despre un bărbat în vârstă de 51 de ani care a rămas acum pieton pentru două luni de zile şi are de plătit şi 1700 de lei amendă.