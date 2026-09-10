Spitalele mari din București, fără stocuri pe secțiile critice. Managerii avertizează că situația e critică

Situație de criză în spitalele din România. Secțiile critice rămân fără bani pentru medicamente și materiale sanitare, iar unele Unități de Primiri Urgențe din București au ajuns deja cu stocurile la limită. La Bagdasar-Arseni, Pantelimon și Floreasca sunt probleme cu aprovizionarea, iar spitalele de pediatrie ar putea ajunge în aceeași situație dacă nu primesc fonduri. Ministrul interimar al Sănătății spune că bugetul pe 2026 nu acoperă toate cheltuielile necesare până la sfârșitul anului și avertizează că este nevoie urgentă de o rectificare bugetară.

Medicii și managerii așteaptă banii promiși de Guvern, mai ales că de luna viitoare, spitalele ar putea avea probleme inclusiv cu plata salariilor.

La Spitalul Bagdasar-Arseni din București, situația este deja foarte gravă. Unitatea nu mai are substanță de contrast, indispensabilă pentru investigațiile pacienților cu politraumă, iar stocurile au ajuns la zero sau sunt la limită și pentru mai multe materiale sanitare de bază, printre care vată, pansamente, mănuși sterile, perfuzoare și hârtie pentru EKG, semnalează managerul spitalului, Andi Nodiț.

Problemele de finanțare afectează și plata consumabilelor medicale și logistica autospecialelor de intervenție rapidă. Situația este urmărită și centralizată la Ministerul Sănătății.

Articolul continuă după reclamă

Probleme și la spitalele de copii

Dacă banii nu ajung la timp, problemele ar putea apărea și în spitalele care tratează copii. Marie Curie și Grigore Alexandrescu sunt printre unitățile pentru care lipsa fondurilor ar putea pune presiune suplimentară pe activitatea medicală.

Situația ar putea deveni și mai gravă. De luna viitoare, spitalele ar putea ajunge în situația de a nu mai avea bani pentru salarii, dacă rectificarea bugetară și suplimentarea fondurilor întârzie.

Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete avertizează că nu mai sunt suficienți bani pentru programele naționale care finanțează unele dintre cele mai importante secții și tratamente din spitale: ATI, AVC, infarct miocardic acut și neonatologie.

"Vă spun o cifră care pe mine mă îngrijorează foarte tare: nu mai sunt bani în programele naţionale de acţiuni prioritare: ATI, AVC, Neonatologie, infarct miocardic acut. Adică discutăm despre acele programe naţionale care sunt finanţate direct de către Ministerul Sănătăţii şi finanţează cele mai critice secţii dintr-un spital: ATI, AVC, infarct, Neonatologie", a afirmat Alexandru Rogobete.

Fostul ministru spune că Guvernul a fost avertizat că reducerile de cheltuieli nu pot fi făcute "cu barda, de sus până jos", în condițiile în care numărul pacienților din aceste programe nu poate fi estimat exact.

"Este un mare dezechilibru, în momentul de faţă, în zona economică din sistemul de Sănătate. La Ambulanţă, de exemplu, alocarea iniţială şi fac această menţiune pentru că am văzut colegi din Parlament care îşi dau cu părerea, se vede că nu înţeleg zona de administraţie, în schimb îşi dau cu părerea, în primul rând bugetul alocat anul acesta a fost cu 10% mai mic pe foarte multe capitole bugetare decât execuţia de anul trecut. De ce? Pentru că domnul Boloijan dorea să reducă deficitul cu orice preţ şi a făcut asta.

Pe de o parte. Pe de altă parte, bugetul Sănătăţii este unul dintre cele mai volatile şi cele mai în dinamică. De ce? Pentru că nu ştii numărul de pacienţi, nu poţi estima la virgulă numărul de pacienţi transportaţi cu ambulanţa, numărul de pacienţi care se prezintă la UPU, numărul de pacienţi care stau în ATI şi cât stau ei. Adică este o volatilitate foarte mare şi este nevoie de o flexibilitate întotdeauna", a afirmat Rogobete.

Ministrul Sănătății: În bugetul 2026 nu sunt acoperite toate cheltuielile

La rândul său, ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, recunoaște că banii din bugetul pentru 2026 nu acoperă toate cheltuielile necesare până la finalul anului pentru Unitățile de Primiri Urgențe și serviciile județene de ambulanță.

"Suntem în 9 septembrie şi nu avem rectificare bugetară, care, de regulă, se întâmplă în lunile de vară sau cel târziu în septembrie. Trebuie să avem un guvern cu puteri depline care să facă această rectificare. Este nevoie de o reaşezare a cheltuielilor statului, în plus sau în minus.

Pot să vă spun că avem nevoie de rectificare bugetară pentru a asigura cheltuielile necesare funcţionării până la finalul anului pentru serviciile de ambulanţă judeţene şi a Unităţilor de Primiri Urgenţe. În bugetul 2026 nu sunt acoperite toate cheltuielile", a afirmat Cseke Attila.

Rectificarea bugetară întârzie însă. Ministrul spune că este nevoie de un Guvern cu puteri depline pentru ca banii să poată fi alocați: "Un guvern care să aibă o majoritate la investire, după care să nu aibă majoritate va avea anumite probleme, dar este tot mai bine decât interimatul de azi", a adăugat ministrul Attila, în condițiile în care Executivul interimar are puteri limitate și nu poate face rectificarea bugetară.