Imagini incredibile au fost filmate pe autostrada A1 între Timişoara şi Arad. O cameră de bord a surprins o maşină care mergea pe contrasens. La volanul maşinii era un şofer în vârstă de 73 de ani care a mers zeci de kilometri pe contrasens şi a provocat un accident.

Imaginile arată că şoferul îşi continuase drumul, tot pe contrasens, după ce provocase un accident, din fericire fără victime. A mers aşa zeci de kilometri până a fost identificat de poliţişti în urma apelurilor date de ceilalţi şoferi la 112.

Din fericire, de această dată, totul s-a încheiat fără ca cineva să fie rănit, dar un impact frontal la o asemenea viteză putea avea urmări dramatice. Șoferul, în vârstă de 73 de ani, a rămas fără permis de conducere pentru o perioadă de 5 luni și va trebui să plătească și o amendă în valoare de 4.300 de lei.

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Totul s-a întâmplat ieri, pe autostrada A1, între Timișoara și Arad. În imaginile surprinse de o cameră de bord se vede cum autoturismul, înmatriculat în județul Covasna, circulă pe contrasens către Timișoara, deși se afla pe sensul de mers către Arad. Șoferul nu pare să conștientizeze că face ceva greșit, pentru că nu pare să intenționeze să ocolească celelalte mașini.

A intrat în coliziune cu un autoturism, iar mai apoi și-a continuat drumul. În acest timp, alte două mașini au intrat în coliziune în încercarea de a evita un impact frontal cu șoferul respectiv. Oamenii au sunat la 112, iar ulterior polițiștii l-au identificat pe șofer: un bărbat de 73 de ani din județul Covasna.

Din păcate, în ultima perioadă sunt tot mai frecvente astfel de situații pe autostrăzile din țară, în care șoferii ajung să circule pe contrasens, iar motivele sunt diverse. Fie șoferii nu sunt atenți la indicatoarele rutiere din nodurile rutiere atunci când intră pe autostradă, fie, pur și simplu, sunt induși în eroare tocmai de marcajele care ar fi trebuit să-i ajute.