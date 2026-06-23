Un jurnalist rus, care a dezvăluit relaţia lui Vladimir Putin cu o gimnastă, a murit. Bărbatul, în vârstă de 69 de ani, a fost găsit fr viaţă în locuinţa sa din Riga, după ce ar fi mâncat ciuperci pe care le-ar fi cules din propria curte.

Jurnalistul locuia în Letonia de 11 ani ca refugiat politic, Înainte ca acesta să fugă din Rusia, a publicat un articol în care susţinea că Vladimir Putin voia să divorţeze de soţia sa şi să se căsătorească Alina Kabaeva, una dintre cele mai cunoscute gimnaste din Rusia cu care liderul rus ar avea doi copii.

După publicarea articolului, ziarul a fost închis, iar sediul său a fost percheziţionat de serviciile secrete ruse. Vladimir Putin a negat în repetate rânduri că ar avea o relaţia cu sportiva rusă.