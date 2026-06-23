George Simion l-a ameninţat cu suspendarea pe Nicuşor Dan imediat după consultări: Fără AUR nu se poate
George Simion după consultările de la Cotroceni, 23 iunie 2026 - Observator
Preşedintele AUR, George Simion, a declarat după consultările cu preşedintele Nicuşor Dan, că fără AUR nu se poate rezolva această criză guvernamentală iar dacă preşedintele Nicuşor Dan va continua să încalce voinţa românilor, se ajunge la suspendare. El a mai spus că Nicuşor Dan şi Ilie Bolojan trebuie să se hotărască dacă se împacă sau nu. AUR a fost al doilea partid după PSD care a purtat consultări la Cotroceni azi.
Sinteza declaraţiilor făcute de liderul AUR, George Simion, după consultările de la Cotroceni cu preşedintele Nicuşor Dan:
- Ne bucură faptul că domnul Nicuşor Dan şi-a schimbat ritmul. Mult mai rapid, mult mai la subiect. Aş începe prin a repeta ceea ce ieri a înţeles toată lumea. Fără AUR nu se poate.
- România a fost adusă în această situaţie de guvernările iresponsabile. AUR, ca de fiecare dată în aceste zile de criză, a venit în faţa lui Nicuşor Dan cu o propunere de program de ieşit din criză şi cu o propunere de premier AUR. Respectând, desigur, votul românilor. Suntem al doilea partid al ţării.
- Obiectivele noastre politice le-am enumerat. A fost o lună pierdută pentru că nu am fost ascultaţi. Am avut dreptate cu tot ce am spus. Cine decontează această lună pierdută din vina preşedintelui? S-a încăpăţânat să încalce Constituţia. S-a dovedit că voinţa personală a lui Nicuşor Dan nu poate trece peste voinţa poporului. Dacă Nicuşor Dan va continua să încalce voinţa românilor, concluzia logică este că trebuie să ajungem la suspendarea lui Nicuşor Dan.
- Din punctul nostru de vedere, dacă nu se intervine acum săptămâna aceasta pentru ca domnul Ilie Bolojan să părăsească scaunul din Palatul Victoria, au trecut deja 45 de zile, este un guvern demis, domnul Bolojan trebuie să se hotărască, iar cei care au creat această criză guvernamentală, cei doi actori importanţi, Ilie Bolojan şi Nicuşor Dan, cei care au condus ţara în funcţia de premier şi preşedinte, să se hotărăscă dacă se împacă sau nu se împacă, pentru că românii suportă costul acestei telenovele politice
- Guvernul Bolojan a adus ţara într-un impas economic fără precedent. Credem că ar trebui să facă un pas în spate şi să lase şi celelalte opţiuni politice să se desfăşoare. AUR nu este un partid antioccidental. AUR este un susţinător al parteneriatului transatlantic.
- Cred că, într-un final, Nicuşor Dan a înţeles că noi suntem o formaţiune cât se poate de ataşată la valorile româneşti şi că fără AUR nu se poate.
- (Legat de PSD care a spus din nou că nu colaborează cu AUR). Dacă ei persistă în eroare, asta va avea costuri în continuare asupra României. Aş face un apel la calm, aş spune că AUR e parte a soluţiei, nu parte a problemei.
- De la formarea unui guvern până la moţiuni de cenzură şi alegeri anticipate şi suspendarea şi demiterea preşedintelui, toate opţiunile sunt pe masă. Am venit cu un program, pe care consilierii de la Cotroceni l-au citit pentru că erau prea ocupaţi să fie actori politici. Dacă nu ar fi fost ocupaţi, poate ar fi trecut pragul parlamentar.
- Nu vreau să mă trezesc cu un alt consilier nominalizat pentru funcţia de premier. A fost o gravă încălcare a ordinii constituţionale.
- (Legat de propunea de premier) Toate cărţile sunt pe masă. Toate propunerile sunt pe masă. Eu îmi cunosc rolul, locul în această formaţiune. Noi suntem al doilea partid, sigur că i-am zis că vrem un premier AUR, dar vrem ca, prima oară, constituţional, să treacă peste primul partid al ţării, care, după cum spuneţi dvs., iar spune: ăla nu, ăla nu. Nu există guverne minoritare, există doar majoritate parlamentară şi vrem ca această majoritate să se reflecte în formula guvernamentală. Altfel, în 2-3 luni, vom ajunge în aceeaşi situaţie.
- AUR poate vota numai un premier propus de AUR şi un guvern din care să facă parte. Altfel, soluţia noastră este întoarcerea la voinţa poporului.
- Astăzi, preşedintele nu a făcut aprecieri. Mă bucur că nu mai există calificative negative la adresa noastră.
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