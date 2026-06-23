George Simion l-a ameninţat cu suspendarea pe Nicuşor Dan imediat după consultări: Fără AUR nu se poate

George Simion după consultările de la Cotroceni, 23 iunie 2026 - Observator

Redactia Observator | Timp citire: 3 minute Publicat la 23.06.2026, 13:53

Preşedintele AUR, George Simion, a declarat după consultările cu preşedintele Nicuşor Dan, că fără AUR nu se poate rezolva această criză guvernamentală iar dacă preşedintele Nicuşor Dan va continua să încalce voinţa românilor, se ajunge la suspendare. El a mai spus că Nicuşor Dan şi Ilie Bolojan trebuie să se hotărască dacă se împacă sau nu. AUR a fost al doilea partid după PSD care a purtat consultări la Cotroceni azi.