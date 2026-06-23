"Gigafabrică AI" de miliarde de euro în România: Investitori din 8 ţări şi-au exprimat interesul de principiu

Ministerul Finanţelor anunţă interes internaţional pentru proiectul Black Sea A.I. Gigafactory, o infrastructură strategică de inteligenţă artificială pe care România vrea să o dezvolte în regiunea Mării Negre. Companii din 8 ţări şi-au exprimat interesul.

"Companii din 8 țări - din Europa, America de Nord, Orientul Mijlociu și Asia - și-au manifestat interesul pentru implicarea în proiectul Black Sea A.I. Gigafactory coordonat de Ministerul Finanțelor și Ministerul Energiei - una dintre cele mai importante inițiative naționale de infrastructură digitală avansată", a transmis Ministerul Finanţelor care precizează totuşi că firmele au trimis doar expresii de interes, adică şi-au arătat disponibilitatea de a participa la proiect, fie ca investitori, fie ca lideri de consorţiu, fie ca parteneri.

"Interesul manifestat confirmă atractivitatea proiectului pentru piața internațională și poziționează România ca potențial hub regional pentru infrastructură avansată de A.I., cloud, calcul de înaltă performanță și servicii digitale asociate. Până la termenul-limită de depunere au fost recepționate expresii de interes din partea unor companii ce acoperă o arie geografică extinsă: Europa, America de Nord, Orientul Mijlociu și Asia. Interesul transmis vizează atât participarea directă în calitate de lider de consorțiu și potențial investitor, cât și implicarea ca membru sau partener în cadrul unor consorții", se arată în comunicat.

Care este miza proiectului

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"România are două atuuri importante pentru următoarea etapă de dezvoltare tehnologică: capacitatea energetică și talentul local. Aceste două elemente sunt esențiale pentru atragerea în țara noastră a unor mari centre de date, a proiectelor de infrastructură de calcul de înaltă performanță și a proiectelor majore de inteligență artificială. Interesul primit din partea unui spectru atât de divers de companii, ce provin din 8 țări diferite, ne reconfirmă că piața internațională vede acest potențial. Miza este să atragem investiții strategice, să construim infrastructură digitală avansată aici, în România și să conectăm această direcție cu economia reală, cu cercetarea, industria și serviciile digitale ale viitorului", a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

România are două avantaje importante

"În perioada următoare, structura de guvernanță a proiectului - formată din Comitetul tehnic de implementare și Comitetul de coordonare strategică - va demara etapa de analiză și evaluare a documentațiilor depuse. Evaluarea se va realiza pe baza criteriilor prevăzute în apelul publicat, incluzând criteriile obligatorii, experiența relevantă, capacitatea financiară, precum și capacitatea tehnică și operațională de implementare a proiectului.

Transmiterea unei expresii de interes nu reprezintă o selecție, atribuire sau angajament din partea autorităților, ci constituie o etapă preliminară în procesul de identificare a potențialilor parteneri capabili să susțină dezvoltarea proiectului Black Sea A.I. Gigafactory. Având în vedere complexitatea procesului, Comitetul de coordonare strategică și Comitetul tehnic de implementare vor beneficia de sprijinul International Finance Corporation (IFC), instituție membră a Grupului Băncii Mondiale specializată în finanțarea și consultanța pentru proiecte private și investiții strategice, în parcurgerea diferitelor etape necesare implementării proiectului. Asistența va fi acordată în baza unui acord de consultanță pentru această tranzacție, încheiat cu Ministerul Finanțelor" a mai transmis Ministerul

Ce este Black Sea A.I. Gigafactory

Ministerul Finanțelor aminteşte că "Black Sea A.I. Gigafactory este proiectul national coordonat cu Ministerul Energiei, cu sprijinul tehnic al Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), care vizează crearea unei super-infrastructuri de calcul și inteligență artificială în România. Proiectul este conceput ca o inițiativă strategică de infrastructură de calcul pentru inteligență artificială, de relevanță națională și regională, menită să susțină dezvoltarea unor capabilități digitale și industriale avansate, să consolideze rolul României în ecosistemul european emergent al inteligenței artificiale și să poziționeze regiunea Mării Negre ca un amplasament important pentru infrastructura A.I. de nouă generație".