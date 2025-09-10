Acces condiţionat pe reţelele de socializare. Ursula von der Leyen vrea introducerea unei limite de vârstă

Ursula von der Leyen, preşedintele Comisiei Europene, a declarată că este necesară introducerea unei limite de vârstă pentru utilizarea reţelelor de socializare, potrivit Agerpres. Ea a declarat că posibilele reglementări ar putea fi la fel ca cele pentru alcool şi tutun.

Într-un discurs adresat Parlamentului European în oraşul francez Strasbourg, preşedinta Comisiei Europene a declarat că va numi un grup de experţi până la sfârşitul anului pentru oferi consiliere cu privire la cea mai bună cale de acţiune.

Ursula von der Leyen a spus că posibilele reglementări pentru reţelele de socializare ar putea fi similare cu cele pentru tutun şi alcool.

"Aşa cum pe vremea mea, noi, ca societate, ne-am învăţat copiii că nu pot fuma, bea sau viziona conţinut pentru adulţi până la o anumită vârstă, cred că este timpul să luăm în considerare să facem acelaşi lucru şi pentru reţelele de socializare. Simt anxietatea părinţilor care fac tot posibilul pentru a-şi proteja copiii. Aceşti părinţi se tem că, atunci când copiii lor ajung să aibă un telefon, ar putea fi expuşi la o gamă largă de pericole doar cu un scroll", a spus Ursul von der Leyen în faţa europarlamentarilor.

Şefa CE a enumerat ameninţările cu care se confruntă copiii online, printre care hărţuirea, conţinutul pentru adulţi, conţinutul care promovează autovătămarea şi "algoritmi care profită de vulnerabilităţile copiilor cu scopul explicit de a crea dependenţe".

Von der Leyen a menţionat Australia ca un posibil model pentru viitoarea legislaţie europeană. Australienii vor avea voie să utilizeze în viitor platforme precum X, TikTok, Facebook şi Instagram doar de la vârsta de 16 ani.

Comisia dezvoltă o aplicaţie cu scopul de a oferi un sistem fiabil de verificare a vârstei pentru conţinutul care nu este potrivit pentru copii şi tineri.

În Germania, 70% dintre respondenţi ar dori să vadă o vârstă minimă pentru accesul la reţelele sociale precum Facebook, Instagram sau TikTok, potrivit unui sondaj.

