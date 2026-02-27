Macron critică Comisia Europeană pentru aplicarea provizorie a acordului UE-Mercosur

Pentru Franţa, aplicarea provizorie a acordului UE-Mercosur reprezintă "o surpriză neplăcută" a afirmat preşedintele Emmanuel Macron. În urma votului din Parlamentul European, textul acordului a fost trimis Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) pentru ca aceasta să se pronunţe asupra compatibilităţii sale cu dreptul comunitar.

"Comisia Europeană a făcut alegerea unilaterală de a aplica provizoriu acordul cu Mercosur, deşi Parlamentul European nu l-a votat. Ea îşi asumă astfel o responsabilitate foarte grea", a protestat preşedintele francez în timpul unei declaraţii la Paris alături de premierul slovac Robert Golob.

"Aceasta este o mare responsabilitate faţă de agricultorii care şi-au exprimat îngrijorările şi în faţa cărora europenii încă nu au oferit clarificările necesare privind efectele acestui acord comercial", a continuat şeful statului francez."Aceasta este de asemenea o mare responsabilitate faţă de cetăţenii europeni şi reprezentanţii lor, care nu au fost respectaţi aşa cum ar fi trebuit", a adăugat Emmanuel Macron.

Liderul de la Élysée a promis că măsurile negociate privind schimburile agricole cu Mercosur vor fi respectate. "Vom fi intransigenţi faţă de respectarea acestor reguli, întrucât Europa noastră a crescut mult povara asupra producătorilor noştri în ultimii ani. Prin urmare, nu voi susţine niciodată un acord permisiv cu importurile şi exigent faţă de produsele noastre", a mai declarat acesta, potrivit Agerpres.

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat pe reţeaua X că "Acesta este momentul Europei (...), companiile şi cetăţenii de pe cele două continente pot beneficia în sfârşit de mai multă prosperitate şi creştere", catalogând acordul drept unul "istoric".

Antonio Tajani, ministrul italian de externe, a salutat decizia preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, considerând aplicarea acordului "un impuls pozitiv dat exporturilor, care continuă să contribuie la creşterea economică a Italiei".

"Într-o lume tot mai nesigură, Europa nu-şi poate permite să rămână în urmă. Acordul cu Mercosur este un pas major în foaia de parcurs a UE pentru a deveni mai autonomă şi mai rezilientă", a precizat ministrul spaniol al economiei, Carlos Cuerpo.

Preşedintele Partidului Popular European, Manfred Weber, ceruse anterior aplicarea provizorie a acordului UE-Mercosur, după ce parlamentele din Argentina şi Uruguay îl ratificaseră joi. Sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) poate amâna până la doi ani ratificarea acordului. Cu toate acestea, Ursula Von der Leyen a susţinut că o aplicare provizorie a acordului este posibilă din punct de vedere legal.

Acordul a fost votat în ianuarie în Consiliul UE prin majoritate calificată. Au votat împotriva acordului: Polonia, Franţa, Austria, Irlanda şi Ungaria, iar Belgia s-a abţinut. Franţa a cerut încă de atunci un vot pentru a garanta că acest acord nu va fi aplicat provizoriu înainte de ratificarea sa de către Parlamentul European. Declaraţia pe această temă a fost retrasă ulterior de pe ordinea de zi, la cererea Germaniei.

Germania speră ca acest tratat comercial să o ajute să-şi revitalizeze industria, axată pe exporturi şi afectată de scăderea competitivităţii în urma pierderii sursei de energie ieftine ruseşti şi a deciziei preşedintelui american Donald Trump de a creşte taxele vamale.

În schimbul înlesnirii accesului produselor industriale pe piaţa statelor din Mercosur, produsele agricole sud-americane, care beneficiază de un avantaj de cost în faţa celor europene şi de standarde de mediu mai relaxate, vor putea pătrunde mai uşor pe piaţa UE. Acordul dezavantajează fermierii europeni şi statele UE cu sectoare agricole puternice.

