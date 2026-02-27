Veşti bune pentru proprietarii de case şi apartamente vechi. Guvernul a adoptat în şedinţa de astăzi ordonanţa care prevede mai multe reduceri de impozite, deşi iniţial ea nu mai apărea pe ordinea de zi. Spre exemplu, clădirile mai vechi de 100 de ani vor plăti un impozit cu 25% mai mic decât până acum.

Cei care au plătit deja impozitele și au achitat sume mai mari vor putea merge la direcțiile de taxe și impozite pentru a-și recupera banii sau vor putea să lase banii în cont, în așa fel încât sumele să fie scăzute din plățile viitoare pe care le au de făcut.

Vineri, în ședința de guvern, a fost adoptată ordonanța care prevede aceste reduceri de impozite, asta în urma valului de nemulțumiri, după ce foarte mulți români s-au plâns că au de plătit sume foarte mari pentru impozite, chiar s-a ajuns în situația în care cineva care locuiește într-o clădire veche să plătească un impozit la fel de mare ca, cineva care stă într-o clădire mai nouă.

Va exista o reducere de 25% pentru clădirile mai vechi de 100 de ani și o reducere de 15% pentru clădirile care au între 50 și 100 de ani vechime. Pentru persoanele cu dizabilități va exista și acolo un discount, o reducere care poate să ajungă până la 50%. Dar, chiar și așa, cu tot cu aceste reduceri, sumele plătite de către români pentru impozite sunt foarte mari.

Pentru un apartament din zona centrală a Capitalei, vechi de 60 de ani, proprietarul a plătit anul trecut un impozit de 219 lei. În 2026, același impozit a ajuns la 548 de lei. După decizia de astăzi și după proiectul care a fost adoptat în ședința de guvern, acesta va primi o reducere de 15%, adică suma va fi scăzută cu 80 de lei, iar în total va avea de plată 466 de lei.

Mădălina Chiţac

