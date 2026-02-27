Antena Meniu Search
JD Vance vorbeşte despre posibilitatea unui "război de amploare" a Statelor Unite cu Iran

JD Vance a declarat că "nu există nicio șansă" ca Statele Unite să se implice într-un război de amploare cu Iranul dacă Donald Trump ordonă noi atacuri, în ciuda faptului că președintele încă își cântărește opțiunile.

de Alexandru Badea

la 27.02.2026 , 19:40
Comentariile lui Vance vin în urma unor informaţii conform cărora consilierii lui Trump preferă ca Israelul să atace Iranul mai întâi, crezând că americanii ar reacționa mai favorabil la sprijinirea unui aliat, relatează Independent.

Generalul Dan Caine, președintele Statului Major Interarme, l-ar fi avertizat pe Trump că un atac asupra Iranului ar putea escalada într-un conflict prelungit, deși Trump a respins aceste rapoarte.

Discuțiile indirecte dintre SUA și Iran la Geneva s-au încheiat cu ambele părți încă departe de a fi în acord referitor la probleme cheie, în special refuzul Iranului de a pune capăt îmbogățirii nucleare.

SUA a continuat să desfășoare în regiune resurse militare, inclusiv portavionul USS Gerald R. Ford și avioane de vânătoare F-22, ca o demonstrație de forță.

Alexandru Badea
În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro

