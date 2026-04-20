Un spectator a murit şi alţi doi au fost răniţi în urma unui accident survenit duminică în timpul Raliului Sudamericano din Argentina, a anunţat Federaţia Internaţională de Automobilism (FIA), citată de Reuters.

Imaginile video au arătat cum vehiculul a lovit un terasament înainte de a se rostogoli în zona spectatorilor. Pilotul Didier Arias şi copilotul Hector Nunez au scăpat fără răni grave, potrivit presei.

"FIA este profund îndurerată de tragicul incident care a avut loc astăzi în timpul etapei a doua a Campionatului de Raliuri FIA CODASUR de la Raliul Sudamericano Mina Clavero, în care un spectator şi-a pierdut viaţa, iar alţi doi au fost răniţi", a declarat FIA într-un comunicat.

"FIA va oferi sprijin deplin organizatorilor Raliului Sudamericano Mina Clavero, Automovil Club Argentino (ACA), CODASUR şi - autorităţilor locale relevante, în ancheta lor privind incidentul", se arată în comunicat.

Accidentul a avut loc la o zi după ce pilotul de curse Juha Miettinen a murit, iar alte şase persoane au fost rănite într-un accident în timpul calificărilor cursei de 24 de ore de la Nurburgring.

