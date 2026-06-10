Trump ameninţă din nou că va ataca dur Iranul: "Îi vom lovi din nou astăzi"

Donald Trump a declarat miercuri că SUA vor lovi Iranul "foarte dur" dacă nu va fi încheiat un acord de pace, acuzând Teheranul de duplicitate, relatează Reuters.

Trump ameninţă din nou că va ataca dur Iranul: "Ei nu încetează să ne ducă de nas, îşi bat joc de noi" - Sursa: Profimedia

"Îi vom ataca, îi vom ataca foarte dur", a spus Trump jurnaliștilor la Casa Albă, susținând că Statele Unite au acest drept în contextul distrugerii, luni, a unui elicopter american în Strâmtoarea Ormuz, incident pe care îl atribuie Iranului.

"I-am lovit puternic ieri și îi vom lovi din nou puternic astăzi, în caz că ați ratat asta sau nu ați deschis televizorul. Și vom vedea ce se va întâmpla cu acordul.", a declarat Donald Trump.

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Președintele american a afirmat, de asemenea, că Iranul ar putea fi lovit chiar miercuri și a indicat infrastructura energetică drept posibile ținte.

"Vrem un acord care să aibă sens, vrem un acord care să funcționeze", a declarat Trump, referindu-se la negocierile dintre Washington și Teheran.

El a reiterat că Iranul ar fi acceptat deja principiul de a nu dezvolta arme nucleare, însă a subliniat că un acord oficial nu a fost încă semnat.

"Eram cu adevărat pe punctul de a încheia un acord, dar ei nu încetează să ne ducă de nas, își bat joc de noi", a mai spus președintele SUA.