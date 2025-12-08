Acuzaţii de corupţie la NATO: Contracte "trucate" obţinute de israelienii de la Elbit. Cum e implicată România

O amplă anchetă jurnalistică internațională scoate la iveală un scandal de corupție în cadrul agenției NATO pentru achiziții (NSPA), implicând contracte trucate în valoare de sute de milioane de euro, atribuite firmei israeliene Elbit Systems, care are contracte şi cu armata română. Procurorii belgieni au emis un mandat de arestare internațional pe numele consultantului Eliau Eluasvili, considerat creierul acestor fraude, iar Elbit a fost suspendată temporar de la contractele NATO. În ancheta jurnalistică apare şi numele României, legat de un caz de transferuri de valize cu bani privind livrări de combustibil pentru nave militare NATO.

Publicaţia franceză La Lettre, în parteneriat cu ziarele belgiene Le Soir și Knack și cu platforma olandeză de jurnalism de investigaţie Follow the Money, investighează de mai multe luni cazuri de corupţie în legătură cu mai multe contracte importante de armament atribuite de Agenția de Sprijin și Achiziții a NATO (NSPA).

Potrivit investigaţiei jurnalistice, contractele acordate companiei Elbit Systems, cel mai important contractor de apărare din Israel, se află în centrul unei anchete coordonate de Parchetul Federal belgian. Belgia a emis un mandat internațional de arestare pentru un consultant suspectat că a acționat în numele Elbit Systems pentru o serie de contracte majore atribuite de NSPA.

Numele lui Eliau Eluasvili, cetățean italian în vârstă de 60 de ani, apare în mod repetat în acest dosar complex, în care sunt implicate autorităţi din Belgia, Olanda, Statele Unite, Elveția, Luxemburg și România. Eluasvili este căutat din 30 septembrie pentru "acte de corupție și participare la o organizație infracţională". Potrivit surselor citate, Elbit Systems nu mai are voie să participe la licitațiile și achizițiile organizate de NATO, fiind suspendată în luna iulie.

Scandalul de corupție afectează încă din primăvară NSPA, agenție cu sediul la Luxemburg, care a cheltuit aproape 10 miliarde de euro pe comenzi doar în acest an. Între februarie și mai, cinci actuali și foști agenți NSPA au fost arestați în mai multe țări europene.

Cine este Eliau Eluasvili

Anchetatorii suspectează că, timp de mai mulți ani, Eluasvili a ajutat Elbit Systems să obțină mai multe contracte NATO, manipulând condițiile contractuale pentru a avantaja compania israeliană. Italianul, aflat în libertate, este implicat într-o rețea internațională de firme de consultanță cu sedii în Lituania, Florida, Regatul Unit, Grecia și România.

Potrivit surselor citate de La Lettre, NATO a decis în această vară să suspende mai multe contracte atribuite Elbit Systems, care a avut anul trecut o cifră de afaceri de 6,8 miliarde de dolari, ca reacție la valul de arestări care a avut loc între februarie și mai. Un email intern al NSPA, datat 31 iulie, menționează contracte acordate unor "companii implicate în activități frauduloase".

Lista include 15 contracte suspendate de NATO. 13 dintre acestea au fost atribuite Elbit Systems și subsidiarei sale, Orion Advanced Systems. Este vorba de contracte pentru furnizarea de componente pentru muniția aeriană, muniţie, dispozitive pirotehnice de tip "aircraft flare" folosite de aeronavele militare și obuze de calibrul 155 mm pentru forțele armate ale NATO.

Cel mai mare dintre contractele suspendate era un program de modernizare pentru navele de patrulare offshore ale marinei portugheze, evaluat la 100 de milioane de euro pentru perioada 2016-2024. O parte din acest contract a fost atribuită companiei Elbit Systems de către NATO.

"Nereguli" în contracte

Într-un document datat 31 iulie, care însoțea lista contractelor suspendate, Céline Danielli, șefa din Franţa a programului de muniție al NSPA, a avertizat reprezentanții Alianței cu privire la amploarea fraudei. "Suspendările furnizorilor vin după apariția unor acuzații grave care indică faptul că este probabil ca aceștia să fi fost implicați în practici sancționabile, inclusiv nereguli în atribuirea contractelor. Drept urmare, strategia noastră actuală de achiziții nu mai poate fi pusă în aplicare", a scris ea, precizând că NSPA rămâne deschisă discuțiilor privind impactul operațional al acestei decizii, care ar putea fi limitat.

Suspiciunile sunt întărite de faptul că toți agenții sau foștii agenți NATO arestați în ultimele luni erau activi în programul de muniție al NSPA. În fruntea listei se află Guy Moeraert, fost soldat belgian care a lucrat în perioada 2015-2020 în departamentul de operațiuni, unde era responsabil cu achizițiile de muniție. Ulterior a devenit consultant. În prezent, se află sub supraveghere electronică, după o detenție de șase luni.

Justiția belgiană suspectează că Moeraert a primit "comisioane ilegale" de 1,9 milioane de euro pentru programe de muniții și echipamente aeronautice evaluate la câteva sute de milioane de euro. A fost inculpat pentru "corupție activă și pasivă, spălare de bani și participare la o organizație infracţională". Avocatul său a declarat că clientul său "a pus totul pe masă, a dat nume și nu contestă faptele", dar beneficiază în continuare de prezumția de nevinovăție. Instanțele belgiene vor să afle dacă Moeraert, devenit consultant independent în 2021, a lucrat pentru Eluasvili și l-a ajutat pe acesta să obțină mai multe contracte NATO pentru Elbit Systems, relatează sursa citată.

Potrivit anchetei de presă, în jurul agenţiei NSPA din Luxemburg se află o rețea de foști agenți deveniți consultanți, care îşi folosesc influența și contactele pentru a ajuta anumite companii să obțină contracte NATO. Ei au profitat de noul context geopolitic (n.r. războiul din Ucraina), de explozia bugetelor europene pentru apărare și de cunoștințele lor interne despre NATO pentru a ajuta anumite companii să câștige contracte prin licitații complexe lansate de NSPA. Uneori, acești consultanți ofereau și informații detaliate despre clauzele contractuale. Codul de etică al NSPA nu reglementează clar trecerea agenților în sectorul privat, iar agenția nu arătat un interes crescut față de evoluția profesională a foștilor săi angajați, precieazază sursa citată.

Contractele Elbit Systems

Cazul Elbit este jenant pentru capitalele europene, având în vedere numărul mare de contracte NATO prin care producătorul israelian furniza echipamente militare importante. Compania a câștigat un contract de 175 de milioane de dolari pentru sisteme de autoprotecție destinate celor 12 elicoptere Airbus Caracal H225M ale forțelor speciale olandeze, precum și contramăsuri electronice pentru avioanele de transport C-390, livrate armatelor austriece și olandeze.

Elbit a echipat și aeronavele cisternă Airbus MRTT din opt țări NATO, printre care Germania, Olanda, Belgia și Danemarca, un contract important atribuit în 2023, evaluat la zeci de milioane de dolari. Armata franceză, care achiziționează rar echipament israelian, nu este afectată de aceste contracte recente. Potrivit documentelor interne consultate de La Lettre, Elbit Systems ar putea fi inclusă pe o listă neagră de către NSPA, după ce a fost suspendată temporar.

Elbit Systems a primit o comandă în valoare de aproximativ 180 de milioane de dolari pentru a furniza României drone Watchkeeper și un contract de 120 de milioane de dolari pentru furnizarea de echipamente Armatei Române, iar Avioane Craiova a semnat în 2020 un contract cu firma israeliană pentru modernizarea avioanelor IAR 99 Șoim. Livrările au fost întârziate, compania românească dând vina pe israelieni.

Intervenția Statelor Unite

Ancheta judiciară internațională a scos la iveală o reţea extinsă, dincolo de Elbit Systems. Moeraert, consultantul arestat în Belgia, i-ar fi fost prezentat lui Eluasvili de către un alt contractor din domeniul apărării, Ismaïl Terlemez, al cărui nume apare și în alte dosare de mită aflate în atenția justiției. Omul de afaceri turc, fost agent NSPA, este directorul grupului Arca Defence, cu sediul la Ankara.

Terlemez a fost ținta unei anchete ample a FBI, în legătură cu o mită dată pentru un contract NATO privind furnizarea de explozivi către armata americană. A fost arestat pe 13 mai pe aeroportul din Bruxelles pentru presupuse comisioane ilegale, dar a fost eliberat pe 9 iulie. Potrivit jurnaliştilor implicaţi în investigaţie, Departamentul Justiției al SUA (DoJ) a renunțat la acuzații la doar două săptămâni după o întâlnire dintre Donald Trump și Recep Tayyip Erdogan, pe 25 iunie, în cadrul summitului NATO de la Haga.

În aceeași zi, 9 iulie, DoJ a luat o decizie similară într-un alt caz, care implica valize cu bani în România, privind contracte de câteva sute de milioane de euro pentru furnizarea de combustibil pentru navele militare ale țărilor NATO.

Statele membre NATO cer transparență

Aceste cazuri de corupție au ajuns la cel mai înalt nivel din ierarhia NATO, inclusiv cea politică. Ele au fost pe ordinea de zi a ultimei reuniuni din 19 noiembrie a Consiliului Nord-Atlantic, principalul for decizional politic al NATO. Stacy Cummings, directoarea americană a NSPA, a fost convocată pentru a da explicații, iar mai mulți dintre cei 32 de ambasadori ai țărilor membre NATO au cerut mai multă transparență pentru combaterea fraudei.

La Lettre a publicat pe 21 noiembrie un raport intern care a dezvăluit presiunile exercitate de Cummings și de Washington pentru a limita lupta împotriva corupției în cadrul verificăilor interne la NSPA.

Întrebată despre acuzațiile de corupție, compania Elbit Systems a declarat că are "un program cuprinzător de politici menite să asigure respectarea legilor" și că a "oferit NSPA tot sprijinul necesar". Totuși, a adăugat că "nu cunoaște detaliile menționate... și, prin urmare, nu poate comenta în acest stadiu". Într-un mesaj intern datat 31 iulie, responsabilul programului de muniții din NATO preciza că "și alte companii (în afară de Elbit) ar putea trece prin același proces în viitorul apropiat".

