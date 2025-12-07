Scene șocante într-un tramvai din Bremen, unde un bărbat, cetăţean român, a atacat cu brutalitate două tinere de 18 și 19 ani după ce le-a văzut sărutându-se. Una dintre victime a rămas inconștientă în urma loviturilor, iar agresorul a fost reținut de poliție.

Român, arestat în Bremen după ce a bătut două tinere care se sărutau în tramvai. Una dintre fete a leşinat - Captură X

Cele două tinere se aflau într-un tramvai de pe linia 8, vineri seara, la scurt timp după ora 23:00, în stația Haferkamp din Bremen. În timp ce mergeau către gara centrală, acestea s-au sărutat, moment care a declanșat furia unui bărbat aflat în apropiere, relatează publicaţia Bild.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a poliției, Franka Haedke, "când cele două s-au sărutat, bărbatul de 25 de ani s-a apropiat de ele și le-a insultat folosind injurii cu caracter homofob".

Lovituri în față și o victimă lăsată inconștientă

Articolul continuă după reclamă

Agresorul, de origine română, nu s-a oprit la insulte. Haedke a explicat că "a urmat un schimb de replici, în timpul căruia bărbatul le-a lovit pe femei pe neașteptate cu pumnul în față".

Impactul a fost atât de violent, încât tânăra de 18 ani s-a prăbușit inconștientă pe podeaua tramvaiului. Situația a devenit și mai gravă când bărbatul a continuat atacul: potrivit poliției, el i-a aplicat victimei întinse pe jos și o lovitură cu piciorul în abdomen.

Norocul tinerelor a fost că atacul a fost observat chiar de polițiștii din taskforce-ul care patrulează în zona gării centrale. Aceștia au oprit tramvaiul și au intervenit imediat, imobilizând agresorul.

Bărbatul, un român în vârstă de 25 de ani, a fost dus la secție.

"Poliția judiciară investighează acum cazul ca infracțiune de vătămare corporală gravă. Statulsschutz, responsabil pentru cazurile de ură și infracțiuni motivate de ură, a preluat investigațiile", a mai precizat Franka Haedke.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi votat la alegerile de la Primăria Capitalei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰